Il Benevento ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta del toscano Marcello Carli il quale, come anticipato dal «Mattino» la scorsa settimana, aveva dato una disponibilità di massima a Oreste Vigorito, che lo aveva contattato circa un mese fa. Alla fine l'ex diesse di Empoli, Cagliari e Parma ha ceduto alle lusinghe del presidente, che gli ha chiesto di essere il locomotore del progetto triennale che ha in mente (sottoscritto l'accordo). Il segnale tanto atteso dai tifosi è arrivato. Vigorito riparte più forte di prima, scegliendo un profilo di spessore per riportare quanto prima il Benevento nel calcio che conta. L'idea è farlo attraverso giovani di qualità e di selezione, e Carli ne ha scoperti a vagonate. La ricostruzione è già partita.

Il massimo dirigente aveva incassato pure il sì Perinetti, ma alla fine per il tipo di programmazione che ha in mente è stato ritenuto più funzionale Carli, fermo da due stagioni dopo l'esperienza a Parma. Ex calciatore, 59enne di Colle Val d'Elsa, Carli ha iniziato in uno dei settori giovanili più fecondi d'Italia, quello dell'Empoli, come allenatore dei Giovanissimi nel 1998/99. Nel 2001/02 è sulla panchina degli Allievi nazionali, ma ben presto i vertici del club intravedono in lui la stoffa del dirigente e lo convincono ad accettare la carica di responsabile del settore giovanile dopo la partenza di Maurizio Niccolini chiamato dalla Fiorentina. L'Empoli arriva diverse volte in finale (quasi tutte perse) nei campionati nazionali giovanili, rimanendo spesso nell'élite del calcio italiano. Nel 2010 la promozione in prima squadra, dove affianca Pino Vitale come uomo mercato, e nel 2012 lo sostituisce come diesse, ruolo che manterrà fino all'estate 2016, quando diventerà direttore generale.

A Empoli ha lanciato gente come Rugani, Hysaj, Saponara, Eder, Brugman, Mario Rui e Krunic, tutti rivenduti a peso d'oro. A Cagliari dal 2018 ha ripreso Nainggolan e portato Vicario, Walukiewicz, Rog, il «cholito» Simeone e Naitan Nandez. A Parma Sepe, Osorio, Valenti, Brunetta, Sohm, Man, Mihaila, Zirkzee per conto della nuova proprietà. Carli è pronto a mettersi subito al lavoro e il primo passo sarà quello di scremare la rosa e trovare gli accordi con i calciatori per abbattimenti, spalmature e risoluzioni a seconda di cosa si deciderà di fare con ciascuno di loro dopo averci parlato. A questo punto è assai probabile che gli appuntamenti già presi da Vigorito si terranno alla presenza dello stesso Carli. Il massimo dirigente lo aveva scelto come nuovo diesse per la B ma poi ha deciso di puntare su di lui lo stesso, nonostante la retrocessione in C. Segno tangibile che c'è una ferma volontà di andare avanti da parte dell'attuale proprietà.

Intanto si preannunciano altre novità di formazione per la sfida di venerdì sera a Perugia. Agostinelli medita nuovi cambiamenti in virtù delle possibili assenze di Improta, Viviani e Acampora e quella certa di Letizia (che il giudice oggi ha fermato per un turno). Il rischio che il Benevento se la vada a giocare senza motivazioni è elevato ma il tecnico sta cercando di caricare i suoi uomini perché tiene a vincere anche l'ultima gara e a lasciare con un successo la panchina del Benevento e un bel ricordo di sé nella tifoseria. Il tecnico senza Letizia e forse Improta può riportare El Kaouakibi nella posizione di laterale destro, confermando la difesa a tre col ripescaggio di Veseli braccetto. A centrocampo con il rientro di Schiattarella dalla squalifica potrebbe esserci la riproposizione di Karic da mezzala destra, ma resta da capire chi agirà da interno sinistro (in lizza Tello e Koutsoupias, dopo la sonora bocciatura di Kubica). In attacco dovrebbero esserci di nuovo Ciano e Farias. Intanto proprio Francesco Forte sarà rilevato per intero dall'Ascoli dopo aver raggiunto la quinta presenza che ha fatto scatto scattare l'obbligo: nelle casse del Benevento circa un milione di euro.

Confermato, infine, il divieto per i tifosi giallorossi al «Curi». Possono accedere al settore ospiti solo coloro che risiedono fuori dalla provincia di Benevento. Tra l'altro, non ci sono mai state tensioni tra le tifoserie.