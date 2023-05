Benevento, col Modena tre punti amari: è Serie C

Il pari del Brescia condanna il Benevento alla Serie C. A nulla serve ai giallorossi la vittoria col Modena per evitare la retrocessione.

Agostinelli ritrova Glik che si piazza al centro della difesa, come braccetto chance per El Kaouakibi. Fuori a centrocampo Schiattarella (squalificato) e Acampora (infortunato), prima da titolare in stagione per Kubica, con lui Karic e Viviani. In avanti Ciano e Farias.

Primo brivido per Paleari al 4’: Gerli imbuca per Diaw, c’è però l’uscita del portiere giallorosso. All’8’ risponde la Strega. Karic crossa basso in area, destro a botta sicura di Kubica che viene però murato. Poco dopo ancora Paleari in uscita bassa deve fermare Diaw. Al 12’ Benevento vicinissimo al gol: Tosca calcia di piatto sinistro al volo su un corner, Gagno prodigioso nell’intervento. Al 15’ si ripropone ancora il duello Paleari-Diaw, la punta del Modena tenta il tocco sotto, il portiere di casa lo mura con la gamba. Al 19’ gli ospiti passano con Diaw, che anticipa di testa El Kaouakibi su cross di Magnino e fa gol. Al 30’ Farias sfiora l’1-1, Gagno lo mura. Ma pochissimi secondi dopo è Ciano a colpire dalla distanza, con Gagno inspiegabilmente immobile nonostante fosse in traiettoria. Al 37’ gran botta mancina di Foulon, palla che fa la barba al palo. Allo scoccare del 45’ il Benevento segna il 2-1. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, Glik alza un campanile sul quale si avventa Foulon che sotto porta insacca. Giallorossi avanti al riposo.

Ad inizio ripresa il Benevento si ripresenta con Improta al posto di Kubica.

Al 7’ ci prova Ciano con il sinistro effettato, palla che sorvola di poco la traversa. Al 17’ pericolosissimo tiro cross ancora di Ciano che finisce sull’esterno della rete. Poco dopo Diaw si divora il 2-2, calciando clamorosamente a lato dopo aver saltato Paleari. Al 23’ lascia il campo Farias, dentro Pettinari. Poco dopo dentro anche Veseli per El Kaouakibi. Al 38’ Strizzolo gira col destro in area, palla di poco a lato. Nel finale entra anche Tello per Ciano. Proprio il colombiano si divora il 3-1 nel recupero. Il Benevento saluta con una amara vittoria la Serie B.