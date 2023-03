Benevento senza gol: col Como è soltanto 0-0

Il Benevento non sfonda il muro del Como al Vigorito. Gara compromessa da un rosso a Tello ad inizio ripresa. La classifica ora recita 29 punti e quartultimo posto per i giallorossi, in attesa però della Spal che domani sarà di scena a Cosenza.

L’influenza mette ko Paleari, in porta c’è Manfredini. L’altro novità rispetto a Terni è Schiattarella in luogo di Viviani. Prima palla gol giallorossa al 6’, Tello crossa rientrare per il taglio di Improta che sfiora il pallone che però finisce sul palo. Al 13’ Cerri calcia una punizione forte ma centrale, Manfredini neutralizza. Al 23’ ci prova anche Foulon da fuori, presa non impegnativa per Gomis. Diagonale di Mancuso poco dopo, palla larga. Al 27’ svetta Cerri di testa, palla a lato. Nessun’altra emozione fino alla fine del primo tempo che va in archivio sullo 0-0.

La ripresa comincia con l’episodio del rosso a Tello che entra a gamba alta su Odenthal e viene espulso. Si scaldano gli animi, arrivano proteste dalla panchina giallorossa e il rosso arriva anche per Stellone. Il Como prende coraggio, destro potente di Cerri in area, miracolo di Manfredini. Al 20’ dentro Simy e Viviani per La Gumina e Schiattarella. I giallorossi creano pochissimo. Nel finale dentro anche Kubica e Pastina per Acampora e Improta. Pericoloso al 44’ il Como con il destro di Chajia, blocca Manfredini. Nel recupero si scaldano gli animi per un contatto tra Letizia e Chajia. Il Benevento non costruisce nulla fino al 97’, finisce senza gol.