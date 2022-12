Benevento, i convocati per Parma: c'è Glik, out in due

Dopo la seduta di rifinitura di questa mattina, Fabio Cannavaro ha diramato la lista dei convocati per il match col Parma. Il tecnico ritrova Glik, di rientro dal Qatar, e Karic che ha scontato la squalifica. Non ci saranno La Gumina e Leverbe alle prese con problemi muscolari. Il Benevento è partito in treno dalla stazione di Napoli Afragola fino a quella di Reggio Emilia, dove ad attendere la squadra ci sarà il bus societario. I giallorossi pernotteranno in un hotel in centro a Parma. Di seguito la lista dei 22 convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Basit, Improta, Koutsoupias, Kubica, Schiattarella, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Farias, Forte, Simy, Thiam Pape.