Benevento-Crotone live dalle 15: è l'ultima speranza salvezza

Il Benevento è in bilico sull'orlo del precipizio. Oggi ha la possibilità di fare un primo, leggero passo indietro e restare in vita quantomeno fino a martedì, quando il Torino, ormai rimasto unica contendente su cui fare la corsa, giocherà il recupero con la Lazio all'Olimpico. I granata dopo essere stati sommersi dal Milan, ieri si sono liquefatti anche al cospetto dello Spezia, che li ha demoliti (4-1) raggiungendo in anticipo e con pieno merito la salvezza. I giallorossi sono senza alternative, devono battere il Crotone e sperare che Simone Inzaghi faccia una cortesia al fratello Pippo fermando i granata anche sul pari. In questo modo il Benevento avrebbe la possibilità di andarsi a giocare la permanenza in A a Torino domenica prossima in una sfida all'ultimo sangue anche se con un solo risultato a disposizione.