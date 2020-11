Il centrocampista del Benevento Bryan Dabo è risultato positivo al Covid-19. Ne dà notizia la società campana sul proprio sito. Dabo - si legge in una nota - al rientro dall'impegno con la Nazionale del Burkina Faso è stato sottoposto a due tamponi rapidi antigenici e a un tampone molecolare. La società comunica, inoltre, attraverso il proprio staff medico, che l'atleta non è in contatto con il resto del «gruppo squadra» dalla data dell'8 novembre, cioè dopo l'ultimo impegno ufficiale di campionato, Benevento-Spezia del 7 novembre. L'atleta, attualmente asintomatico e in isolamento fiduciario nel proprio domicilio, era risultato negativo in data 17 novembre all'ultimo tampone molecolare eseguito all'estero.

