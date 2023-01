Benevento, è ufficiale: addio a Forte, arriva Pettinari dalla Ternana

Si sblocca il mercato del Benevento. In mattinata la società giallorossa ha ufficializzato la cessione dell’attaccante Francesco Forte all’Ascoli.

L’ex Juve Stabia si trasferisce in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’addio di Forte ha sbloccato l’arrivo in entrata di Stefano Pettinari. Il Benevento ha prelevato la punta dalla Ternana in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore indosserà la casacca numero 9 e sarà già a disposizione di Cannavaro per la trasferta di domenica sul campo del Frosinone.