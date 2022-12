La versione più brutta del Benevento a braccetto con una prestazione inconcepibile. Il pubblico ha lasciato il campo con rabbia perché ha visto una squadra molle, sfasata, disconnessa. Le parole di Letizia sono state eloquenti: «Ci hanno mangiato in testa. Non ci sono scusanti». È come se il Benevento, di colpo, avete azzerato tutto quanto di buono realizzato, a fatica, nel corso della gestione Cannavaro.

Una prova indecorosa, che ha spazzato via le certezze e insinuato nuovi dubbi e perplessità nella testa del tecnico e della dirigenza. A questo punto, diventa imprescindibile un repulisti a gennaio, e contestualmente un piano concreto di rafforzamento dell'organico tagliando i rami secchi. Cannavaro era scuro in volto, si è sentito tradito: lui e Foggia negli spogliatoi hanno strigliato la squadra e spiegato a chiare lettere a tutti che chi ha voglia di cambiare aria, è libero di farlo. Basta comunicarlo. Ma siccome in questi casi c'è il rischio che nessuno esca allo scoperto, alla fine resta in piedi l'ipotesi che la lista degli esuberi, cioè di coloro che sono da considerare fuori dal progetto, sarà costretto a stilarla l'allenatore.

Da oggi i calciatori sono ufficialmente in vacanza (per contratto hanno diritto ad una settimana di ferie), ma con ogni probabilità Foggia e Cannavaro non staccheranno la spina. Sbollite solo parzialmente amarezza e delusione, i due ieri si sono parlati per fare il punto della situazione e cominciare a valutare il da farsi. Sono in contatto con il presidente Vigorito che non era allo stadio perché all'estero con la famiglia (rientrerà per l'Epifania), ma hanno carta bianca per quel che riguarda eventuali operazioni di mercato. C'è grande preoccupazione alla luce di quanto visto contro il Perugia per l'assoluta mancanza di reazione e l'approccio totalmente piatto. Come se non bastasse, al ritorno in campo contro il Cosenza, che nel frattempo è diventato il nuovo fanalino di coda dopo essere stato scavalcato proprio dagli umbri, Cannavaro dovrà inventarsi il centrocampo: Tello, Viviani e Acampora, che erano tutti e tre in diffida, hanno suggellato un'esibizione da dimenticare incassando un cartellino giallo che gli costerà la sfida del San Vito-Marulla del 15 gennaio. I tre riprenderanno a giocare soltanto tra un mese, ovvero il 21 gennaio in casa contro il Genoa. La soluzione più semplice sarebbe quella di tornare al trio mediana che Cannavaro utilizzava, per cause di forza maggiore, quando c'erano tra i nove e i dieci assenti, ovvero Improta-Schiattarella-Karic. Ma bisognerà sempre vedere come sta Schiattarella, che contro il Perugia non è stato utilizzato perché ancora sofferente al ginocchio, un malanno col quale è costretto a convivere. Il Pallone d'oro, però, ha già ribadito: «Non possiamo pensare di dipendere da un calciatore che ha 35 anni». Per questo aveva scelto di dare fiducia a Viviani. Che per l'ennesima volta ha disatteso le aspettative, giocando sotto ritmo, sbagliando anche le cose più elementari e confermando di essere un atleta discontinuo. Ma in generale è stata tutta la squadra a non girare, a non trovare mai le giuste misure, a costruire occasioni da rete e contenere le ripartenze del Perugia. A cui sono bastati una buona organizzazione difensiva, un centrocampo aggressivo e due attaccanti in grado di fare movimento, anziché venire sistematicamente anticipati.

Ora dopo la settimana di ferie, che si chiuderà il 3 gennaio, ci sarà il ritiro all'hotel Mancini a Roma. Si parte il 4 gennaio per prepararsi al meglio al girone di ritorno, che dovrà essere per forza migliore di quello d'andata perché altrimenti il rischio retrocessione potrebbe tornare a farsi concreto. La speranza è che i calciatori in questi giorni di vacanza ripensino alla disastrosa prova di lunedì e si facciano un bagno di umiltà tutti, nessuno escluso. Compresi gli assenti e Paleari, che ha sbagliato il 90% dei rinvii.

Per quanto riguarda le uscite, si torna a parlare di Forte alla Reggina, ma il Benevento ad oggi non ha ricevuto alcuna proposta o telefonata, per cui il discorso non si è neppure aperto. Cannavaro è stato netto: «Pagare moneta, vedere cammello».



Nel frattempo, dopo lo stop interno con il Perugia e le contestazioni dei tifosi, il sindaco della città Clemente Mastella ha voluto rivolgere, via social, un appello a sostenere il Benevento: «Dobbiamo essere vicini alla squadra, alla società ed all'allenatore. Ho vissuto momenti analoghi, ma il sostegno degli amici e dei miei sostenitori mi ha riportato in alto. Io sto col Benevento, io sto con Benevento».