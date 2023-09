Il ritorno in Serie C è una doccia gelata per il Benevento. I giallorossi affondano a Torre Del Greco ma Matteo Andreoletti prova a fare schermo e a proteggere i suoi ragazzi: «Perdere non fa mai piacere, questo ko fa male perché il Benevento deve ambire a vincere sempre ha detto l'allenatore al termine del match -. Non posso analizzare gli episodi, come le nostre due traverse e il rigore.

APPROFONDIMENTI Casertana, mercato non stop: trattative per cinque acquisti Rastelli già sotto accusa dopo la sontuosa campagna acquisti Turris travolgente nel derby: 3-1 in rimonta al Benevento

Il Benevento scende in campo sempre con spirito e determinazione, anche in dieci abbiamo provato a restare in partita contro una squadra organizzata e pimpante. Non ho mai avuto dubbi e lo dico adesso che sono orgoglioso di allenare questa squadra che non mi è parsa presuntuosa. Abbiamo avuto difficoltà, siamo partiti bene e siamo calati dopo il 2-1. Poi abbiamo attaccato, abbiamo dovuto però giocare in verticale. Hanno giocato calciatori che si sono allenati poco e si sa che in queste partite il lato fisico è predominante. Comunque se lo spirito è questo sono convinto che siamo sulla strada giusta».

Con gli infortuni di Agazzi e Alfieri si è accesa la spia rossa davanti alla difesa. Andreoletti ha schierato a sorpresa in quel ruolo Capellini, per natura un centrale difensivo: «Davanti alla difesa in questo momento siamo sfortunati perché ne mancano tanti, ci serviva una soluzione di emergenza. Abbiamo lavorato su Agnello ma c'era il rischio di bruciarlo, abbiamo optato per Capellini per darci una alternativa scivolando anche a tre in difesa. Sono contento della prestazione generosa e disponibile di Riccardo perché ci abbiamo lavorato poco su questa soluzione».

Il trainer bergamasco ha inoltre scelto di non schierare un riferimento offensivo, scegliendo Ciano come falso nueve e lasciando Ferrante in panchina: «Alexis aveva fatto pochi allenamenti e non conosceva i meccanismi. Con Ciano non volevo dare riferimenti ai difensori centrali, per farli venire fuori, e provare a giocare veloce sugli esterni. Ferrante lo avevo tenuto come jolly a partita in corso». A preoccupare dopo il ko del Liguori anche le condizioni di Meccariello e Ciano, usciti entrambi per infortunio: «Per Meccariello dovrebbe essere una distorsione alla caviglia, Camillo ha invece avuto un problema muscolare. Spero non sia grave. Per la prossima spero di avere due calciatori con la testa giusta come Tello e Karic, ne sono sicuro. Kubica potrà salire di condizione ed essere un'alternativa in regia, mi auguro di riavere anche Improta».

Andreoletti ha commentato anche la prestazione di due giovanissimi, Carfora e Talia: «Carfora è stata una delle note liete della scorsa stagione, non dimentichiamo che è un 2006 e gioca in Nazionale. Sul ragazzo bisogna lavorare senza pensare che possa giocare tutte le partite da protagonista. Potrà dire la sua se messo nella situazione giusta. Anche Talia è molto giovane e ha qualità. Questi ragazzi non sono dei leader, ma accanto a giocatori importanti potranno fare bene». Nel post partita anche Camillo Ciano ha commentato la prestazione contro i corallini: «La partita è stata strana, all'inizio avevamo il pallino del gioco in mano. Abbiamo preso due gol allo stesso modo, però ci tengo a fare i complimenti alla squadra perché ha lottato fino alla fine. C'è rammarico perché a nessuno piace perdere, però l'atteggiamento è quello giusto: bisogna ripartire da lì». L'ex Frosinone ha parlato anche della sua uscita per infortunio nel finale di partita: «Sono un po' preoccupato, ho sentito una fitta sul retto. Ho capito subito che c'era qualcosa di strano. Aspettiamo e faremo le valutazioni, vediamo cosa uscirà». Il numero dieci ha indossato la fascia da capitano ma ha precisato che «non è ancora deciso nulla».