Farias parzialmente in gruppo, Pettinari ancora no. Il Benevento ha bisogno dei suoi attaccanti ma con ogni probabilità Stellone sarà costretto ancora una volta ad affidarsi a Simy e La Gumina per la sfida di domani contro la Ternana. Il brasiliano negli ultimi giorni ha fatto registrare maggiori progressi rispetto a Pettinari e ieri si è aggregato in parte al resto della ciurma. Ha disputato pure uno spezzone di partitella. Qualche chance di essere convocato per la trasferta in terra umbra ce l'ha, a differenza di Pettinari, per il quale le possibilità si sono ridotte. Anche ieri l'ex di turno si è allenato in modo differenziato ai bordi del terreno di gioco insieme con Abdallah Basit. Regolarmente con i compagni, invece, Capellini e Schiattarella, assente Vokic.

APPROFONDIMENTI Benevento, crisi no-stop: la cura Stellone non funziona Benevento, Stellone: «Gara persa nei duelli individuali»

El Kaouakibi, che ne avrà per circa 30 giorni, si è visto al campo in abiti casual, solo per un consulto con il medico sociale. Massaggi e palestra per Veseli, fisioterapia per Glik mentre Ciano giovedì è stato a Roma a consulto dal consulente sanitario Stefano Salvatori, il quale gli ha dato il via libera, a partire dalla prossima settimana, per cominciare anche lui con la riabilitazione per il recupero dell'articolarità del ginocchio sinistro e per evitare il trofismo del muscolo quadricipite.

Nella seduta di ieri all'Imbriani i giallorossi hanno svolto attivazione, esercitazione tattica, sviluppi offensivi e partita a tema finale. Questa mattina la seduta di rifinitura e, a seguire, alle 12.30, la conferenza stampa dell'allenatore Roberto Stellone. Poi la squadra pranzerà nel solito locale in centro città e successivamente si dirigerà in pullman alla volta di Terni.



Il tecnico della Strega è alle prese con la formazione ed è lecito attendersi diverse novità rispetto al match contro il Sudtirol. Si dovrebbe andare avanti con la difesa quattro nonostante la battuta d'arresto contro gli altoatesini. Scontati i rientri di cinque pedine, ovvero Leverbe, Improta, Viviani, Acampora e La Gumina. Il francese si riprenderà il posto al centro della difesa accanto a Tosca, e a farne le spese sarà Pastina. Dopo l'esperimento fallito degli esterni bassi a piede invertito, Letizia può tornare a destra ma in alternativa in quella posizione può giocare Improta, con il capitano che rimarrebbe a sinistra.

Con Letizia a destra, a sinistra ci sarà Foulon. A centrocampo Schiattarella dovrebbe tornare in panchina a vantaggio di Viviani nel ruolo di metodista, con Karic ed eventualmente Improta mezzali (se quest'ultimo agisse da terzino, a quel punto Stellone potrebbe pensare a schierare le due punte). Tello avanzerebbe nuovamente sulla linea dei rifinitori con Acampora al suo fianco, mentre La Gumina sarebbe il punto di riferimento offensivo e Simy verrebbe inizialmente accantonato. Occhio al baby Carfora, che è piaciuto molto al tecnico e può essere la sorpresa per giocare dall'inizio, ma è ipotizzabile un impiego ancora una volta a gara in corso. Nelle varie rotazioni finirà fuori anche Koutsoupias, abbastanza opaco mercoledì sera: tutti i tecnici che si sono alternati in panchina sono ancora alla ricerca di ruolo che possa addirsi al greco, sempre più meteora nel campionato in corso. A Terni il Benevento dovrà stare attento al furore agonistico dei rossoverdi, che sono senza centravanti (Favilli e Donnarumma sono infortunati) e non vincono dal 28 gennaio scorso (successo casalingo per 2-1 contro il Modena). Nelle ultime 18 gare le "fere", che nella prima fase di stagione sono state a lungo tra primo e secondo posto, hanno vinto solo tre volte inducendo il patron Bandecchi a richiamare Lucarelli al posto di Andreazzoli subentrato in corsa.

Sono intanto all'incirca 130 i tagliandi acquistati dai tifosi giallorossi per il settore ospiti del Libero Liberati. C'è tempo fino alle 19 di stasera per dotarsi del tagliando al costo di 13 euro più 1,50 euro di diritti di prevendita. Se acquistati online sul sito vivaticket.com, bisogna aggiungere 0,58 di commissione.

Nel frattempo da ieri è partita anche la prevendita per Benevento-Como, in programma sabato prossimo 11 marzo alle 14 al "Ciro Vigorito". I prezzi (comprensivi di diritti) sono quelli soliti: Curva Nord 10 euro, Curva Sud 12 euro, Distinti 16 euro, Tribuna inferiore 20 euro, Tribuna superiore scoperta 23 euro, Tribuna superiore coperta (Giallorossa) 26 euro, Tribuna centrale 50 euro, ospiti 20 euro. I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.