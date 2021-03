Live Benevento-Fiorentina 0-1: Vlahovic punisce subito le Streghe

Delicata sfida-salvezza al Vigorito tra i padroni di casa del Benevento e la Fiorentina. Periodo nerissimo per la squadra di Inzaghi che non vince in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando si impose per 2-1 sul campo del Cagliari. Non è da meno la Viola, che nelle ultime sette partite di Serie A, ha ottenuto il successo soltanto una sola volta, contro lo Spezia per 3-0.

APPROFONDIMENTI IL NOTIZIARIO Milan-Napoli, azzurri in emergenza:a casa Manolas, Rrahmani e... GLI AVVERSARI Il Milan ritrova Calhanoglu e Theo:«Ma il Napoli è...

LA PARTITA IN DIRETTA

Inzaghi sceglie Caprari e Ionita a supporto di Gaich, a segno nell'ultimo turno contro lo Spezia, per provare a conquistare tre punti che sarebbero fondamentali. C'è Schiattarella davanti alla difesa, con Viola ad agire da mezzala sinistra. Il terzino destro è Improta, confermato Tuia al fianco di Glik.

Prandelli punta invece sull'imprevedibilità di Ribery e sulla vena realizzativa di Vlahovic in avanti. In mezzo al campo, chance per Eysseric dal primo minuto. Venuti e Caceres sono gli esterni a tutta fascia. Dalla panchina Castrovilli.

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA