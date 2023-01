Se a centrocampo è con gli uomini contati, per gli altri reparti Fabio Cannavaro nel match di Cosenza dovrebbe avere solo l'imbarazzo della scelta. Ma questo è solo in teoria, perché in pratica anche in attacco sarà obbligato ad indirizzarsi verso alcuni elementi. Per il reparto offensivo, pur essendo diverse le soluzioni che può adottare, anche a seconda del sistema di gioco che sceglierà, gli uomini saranno, per ovvie ragioni, sempre quelli.

APPROFONDIMENTI Benevento, sprint per i rinforzi: si punta sulla cessione di Forte Benevento, giallorossi in pressing su Coda

L'orientamento è di proseguire con la linea di retroguardia a quattro, ma dopo quanto accaduto col Perugia è complicato aggrapparsi a delle certezze, e dunque fino al giorno della gara potrebbero esserci sempre delle sorprese dietro l'angolo. Per il fronte avanzato sono disponibili praticamente tutti, fatta eccezione per Tello che pur nascendo mezzala è stato quasi sempre utilizzato da rifinitore. Alla fine a prescindere da come andrà a finire, pare che il Pallone d'oro non abbia alcuna intenzione di rinunciare al tridente con due atleti piazzati alle spalle dell'unico terminale offensivo, con la formula alternativa che prevede un solo trequartista alle spalle delle due punte per avere maggiore profondità. Ebbene non sarà complicato individuare i tre che comporranno il pacchetto. Una maglia da titolare è riservata a Francesco Forte, al centro di voci di mercato ma anche dei pensieri di Cannavaro che non intende rinunciare a lui vista la condizione approssimativa ostentata finora da Simy. Gli altri due, in ciascuno caso, saranno, con ogni probabilità, La Gumina e Farias.

Se l'allenatore dovesse optare per il doppio centravanti, La Gumina verrebbe schierato accanto a Forte con Farias alle spalle. Viceversa, con i due uomini tra le linee, La Gumina partirebbe più indietro e più largo sulla destra con il brasiliano ad agire sul versante opposto.

Questo perché sarà difficile rivedere Ciano in campo dal primo minuto: l'ex Frosinone è clinicamente guarito, ma è fermo dal 22 ottobre, e da allora sono trascorsi circa 80 giorni. Pur convocato, contro Modena e Perugia non ha disputato neppure uno spezzone di gara e quindi non ha sufficiente tenuta per giocare dall'inizio. L'unica variabile potrebbe innescarsi se Cannavaro ritesse Forte mentalmente non sintonizzato per via delle voci che lo vedono oggetto del desiderio di parecchie squadre. Ma l'uscita dell'attaccante romano non è affatto scontata, soprattutto se non dovesse arrivare l'offerta giusta.





Per quel che riguarda il mercato, il Benevento sta facendo le sue valutazioni su Tosca. Il rumeno ha un ingaggio elevato e dovrà rinunciare a qualcosa se vuole tornare a vestire il giallorosso. L'affare si può fare anche in dirittura d'arrivo, visto che sul piano numerico i giallorossi non hanno particolari problemi in difesa, a parte l'assenza dell'infortunato Letizia. Tosca sembra destinato a lasciare il Gaziantep in ogni caso, i turchi non avrebbero difficoltà a liberarsi del suo contratto oneroso. Per l'attacco il club sannita non molla la presa per Coda. A giorni potrebbe essere formulata una proposta al Genoa per sondare il terreno. Questa sera Gilardino schiererà il bomber tra i titolari in Coppa contro la Roma, ma ha fatto capire che la società è aperta a eventuali richieste per i suoi atleti. Pablo Rodriguez è una pista sempre calda e con il Lecce ogni discorso resta aperto, anche per Litkowski (e Valoti). Esposito e Tutino verso Ternana e Palermo, ma per una serie di ragionamenti erano già finiti ai margini della lista della spesa giallorossa.



La squadra ieri è rientrata in città dopo il pranzo e la sgambatura mattutina. Oggi si torna all'Imbriani per una seduta pomeridiana. Sabato, dopo la rifinitura, partenza con il bus societario alla volta di Cosenza. In vendita i tagliandi per la sfida. Il prezzo del biglietto del settore ospiti (capienza da 1.990 posti) è di 14 euro inclusi diritti di prevendita (63 centesimi in più se acquistato online sul portale Vivaticket. Finora sono 15 i tifosi giallorossi che si sono dotati del ticket per la trasferta.

Intanto, tra gli ex lo svincolato Antonio Vacca (ultima stagione al Venezia) si sta allenando con l'Ascoli di Christian Bucchi. Il tedesco Oliver Kragl, dopo 6 mesi nella massima serie austriaca con il Ried, si è accasato al Messina di Ezio Raciti, appena subentrato al dimissionario Gaetano Auteri. A fare da secondo un'altra vecchia conoscenza del Benevento, ovvero Daniele Cinelli. Il centravanti albanese Erik Troqe torna in Italia. Dopo l'esperienza nella seconda serie del suo Paese d'origine, la punta classe 2002 che ha militato nella Primavera giallorossa, viene prelevata dal Città di Castello (Serie D, girone E).