Il solito Benevento a due facce: per una volta che è concreto e risoluto in attacco, si mostra distratto e perforabile in difesa. Il pari di Terni, anche se ha evidenziato miglioramenti sul piano del gioco e delle occasioni, muove poco la classifica: le dirette concorrenti si allontanano e la forbice si allarga. Se il campionato finisse oggi, i giallorossi avrebbero l'opportunità di giocarsi la salvezza ai playout solo in virtù de vantaggio nel confronto diretto con la Spal (grazie al blitz di Ferrara ottenuto nel match d'andata, mentre il ritorno si deve ancora disputare).

Tuttavia, per la permanenza in B senza passare per gli spareggi occorrono appena 3 punti. Alla luce degli ultimi risultati, sono rimaste due sole squadre da considerare immediatamente a tiro, ovvero il Venezia, che è sopra di un punto a quota 29 e il Perugia di Castori a 30, che sta avendo un momento di flessione dopo la clamorosa remuntada cominciata proprio con la vittoria di Santo Stefano al "Vigorito". Ma mentre con i lagunari il Benevento, nonostante la sconfitta interna, sia riuscito a mantenersi avanti nello scontro diretto, con gli umbri è indietro (ma c'è il ritorno) e dunque non basterà l'aggancio ma sarà necessaria una lunghezza in più. Alla fine tra Cosenza, Brescia, Spal, Benevento, Venezia e Perugia se ne salverà soltanto una, con l'altra costretta giocarsi la cadetteria nel duplice confronto in post-season. Cittadella, Como e Modena, per ora, sembrano essersi garantite un margine di sicurezza (sono rispettivamente a +6 e +7 sul Benevento), stesso discorso per Ascoli e Ternana che sono a +8. I giallorossi potrebbero far tornare il Como a rischio solo se dovessero batterlo sabato pomeriggio. Un pari non farebbe altro che prolungare l'agonia, una vittoria equivarrebbe invece a una bella boccata d'ossigeno.

Il tecnico è alle prese con una coperta sempre troppo corta. Da quando il problema atavico era stato individuato nell'anemia offensiva, ora l'allenatore si ritrova a fare i conti con la vulnerabilità sui calci piazzati. La Ternana è una delle squadre più pericolose del campionato sui tiri da fermo (anche all'andata ebbero la medesima origine due delle tre reti), ma due gol incassati e due legni (su tre totali) sono oggettivamente troppi. Nella gestione Stellone i gol rimediati in occasione dei cosiddetti "standing kicks" sono saliti a 3 su 5 uscite (media di 0,60 a partita). Con Caserta nessuno in 6 gare.

Con Cannavaro 6 su 17 (0,35). Il trainer romano che vive a Montesilvano è dunque chiamato a un superlavoro, e adesso gli tocca pure registrare la fase difensiva sui calci da fermo. A parziale attenuante c'è una oggettiva responsabilità del portiere sulle due reti subite e su altri traversoni pericolosi. Paleari, che era stato l'ultimo baluardo nel girone d'andata con rigori parati e interventi decisivi, sta denotando anche un deficit nelle uscite. Probabile dipenda pure dalle specifiche metodologie d'allenamento, dopo aver cambiato più preparatori. Nel frattempo Acampora (al terzo centro) e Tello (al quinto sigillo, ma ci sarebbe pure l'autorete di Iannarilli procurata con la Ternana all'andata), due centrocampisti, si confermano i bomber stagionali e amplificano ulteriormente le carenze strutturali del reparto avanzato dove il digiuno di Simy (a secco da più di un anno) e La Gumina (4 mesi) si prolunga di partita in partita. Stellone aspetta i ritorni di Pettinari e Farias. Il brasiliano, già convocato per Terni ma non impiegato, ieri si è allenato insieme a tutti coloro che non sono stati utilizzati con i rossoverdi, disputando anche la partitella a metà campo. Ancora differenziato per Pettinari e Basit, terapie per Veseli, Glik, Ciano ed El Kaouakibi. Fermi Capellini e Vokic. Oggi la ripresa vera e propria, con un primo appuntamento mattutino in sala video e a seguire una doppia seduta. Anticipando infine il giudice sportivo, nonostante i quattro ammoniti (siamo a quota 92, squadra più "cattiva" della B) non ci saranno conseguenze. Per Acampora ottavo giallo, per Schiattarella e Karic settimo, per Foulon sesto.