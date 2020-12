Il Benevento di Inzaghi a caccia dei tre punti in una vera e propria sfida salvezza. Dopo aver bloccato la Lazio (1-1) nel turno infrasettimanale, gli stregoni tornano allo stadio Vigorito e ospitano il Genoa rinfrancato dall'ultimo pareggio (2-2) ottenuto tra le mura amiche contro la capolista Milan. Punti molto importanti in palio per entrambe le formazioni.

LA PARTITA IN DIRETTA

BENEVENTO (4-3-2-1)

1 Montipò; 3 Letizia, 15 Glik, 13 Tuia, 93 Barba; 56 Hetemaj, 29 Ionita, 16 Improta; 19 Insigne, 17 Caprari; 9 Lapadula.

A disposizione: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 58 Pastina, 4 Del Pinto, 6 Basit, 8 Tello, 10 Viola, 14 Dabo, 18 Foulon, 20 Di Serio, 25 Sau, 44 Iago Falque. All. Inzaghi.

GENOA (3-4-1-2)

1 Perin; 5 Goldaniga, 13 Bani, 55 Masiello; 18 Ghiglione, 8 Lerager, 27 Sturaro, 99 Czyborra; 37 Pjaca, 23 Destro, 61 Shomurodov.

A disposizione: 32 Paleari, 38 Zima, 4 Criscito, 8 Badelj, 9 Scamacca, 16 Zajc, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 65 Rovella, 77 Zappacosta, 85 Behrami. All. Maran.

ARBITRO: Giua di Olbia.

Ultimo aggiornamento: 16:18

