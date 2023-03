È arrivata puntuale, da parte del giudice sportivo, la squalifica di una giornata per Andrès Tello in seguito all'espulsione rimediata contro il Como. Stoppati per un turno anche l'allenatore Roberto Stellone («per avere, al 6' del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale, infrazione rilevata da un assistente») e il club manager Alessandro Cilento, quest'ultimo pure destinatario di un'ammenda di 5mila euro perché al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, «aveva contestato con veemenza l'operato arbitrale rivolgendo anche espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara».



Ora si pone il problema di come sostituire il colombiano. Non sarà facile: in organico non c'è un calciatore con le sue stesse caratteristiche, per cui a Stellone toccherà inventarsi qualcosa. Nella seduta di ieri terapie e palestra per Ciano, El Kaouakibi, lavoro specifico non sul campo per Pettinari. Si è fermato nuovamente Capellini, che non ha lavorato con i compagni. Glik ha ripreso a lavorare col pallone e continua con i suoi progressi. Le prove generali sono già cominciate, con il tecnico che nelle azioni offensive manovrate ha alternato come rifinitori i vari Karic, Koutsoupias, Farias, Carfora e Agnello oltre allo stesso Tello. I calciatori hanno svolto anche attivazione, circuiti di forza e partitella finale a tema con tre squadre a ruotare sul campo a superficie ridotta. Oggi si replica con una sgambatura pomeridiana sempre in programma all'"Imbriani". Le soluzioni per l'avvicendamento del versatile centrocampista di Medellin sono diverse. Mentre sembra escluso l'avanzamento del raggio di azione di Acampora, quella più semplice porterebbe all'impiego dal primo minuto di Koutsoupias sulla trequarti. Ma un tandem formato da lui e da Karic risulterebbe troppo poco propositivo e non esattamente votato all'attacco. Considerato che molto probabilmente, per non scompaginare gli equilibri, si andrà avanti con lo schieramento con un solo centravanti, Stellone potrebbe optare per qualcosa di diverso. Un'ipotesi che conduce dritta all'impiego di Improta alle spalle della punta con il conseguente spostamento di Letizia sulla fascia e il relativo innesto nel trio difensivo di uno tra Veseli (che è recuperato, ma bisogna capire se è pronto per essere schierato dall'inizio) e Pastina. L'altra invece prevede l'inserimento nell'undici di partenza di uno tra Farias e Carfora: trattandosi di due elementi offensivi, il prescelto andrebbe a bilanciare la presenza di Karic da mezzapunta di destra. Stellone continua a portarsi dietro pure il dubbio per il terminale avanzato tra Simy e La Gumina. Nelle ultime uscite il nigeriano si è lasciato preferire, ma è probabile che abbia avuto un impatto positivo proprio perché subentrato a partita in corso. Per questo il tecnico non si scrollerà di dosso l'incertezza per adesso. In mediana c'è sempre il ballottaggio tra Schiattarella e Viviani, con il primo favorito. Sulla sinistra appare ormai consolidata la posizione di Foulon, tra i migliori contro il Como. Tra i pali tornerà Paleari nonostante l'ottima prestazione di Manfredini sabato.



Il proposito di Stellone è quello di restare imbattuto a Pisa. Anche un pari sarebbe ben accetto, visto che le concorrenti su cui fare la corsa hanno partite altrettanto complicate: il Brescia ospita il Genoa, la Spal va a fare visita al Sudtirol, il Cosenza con tre squalificati nella tana della capolista Frosinone, il Venezia sarà impegnato in trasferta ad Ascoli e infine c'è lo scontro diretto Cittadella-Perugia. Sono infine 40 i tagliandi acquistati dai tifosi giallorossi per il settore ospiti dell'"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani". Il tagliando costa 15,50 euro più un euro di diritti di prevendita (che si chiuderà alle 19 di venerdì).



