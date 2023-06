Il mercato in uscita sbloccherà quello in entrata. Dopo i due acquisti a parametro zero (Bolsius e Benedetti), Marcello Carli potrebbe perfezionare solo un altro arrivo prima della partenza per il ritiro, che scatterà il 24 luglio. È chiaro che l'operatività sul mercato diventerà maggiore nel momento in cui la società si libererà dei contratti onerosi, insostenibili in C, e dei calciatori giovani che non rientrano nei piani. Attualmente la rosa è composta da ben trentotto elementi, le trattative sono però in fase di stallo. Gli eventuali club interessati ai calciatori giallorossi temporeggiano per capire se potersi accaparrare questi ultimi senza sborsare denaro, nel caso arrivassero accordi per una rescissione contrattuale. Sulla scrivania di Marcello Carli non sono pervenute al momento offerte economiche. Il Dt pensa, per liberarsi dei contratti più pesanti, solo a cessioni a titolo definitivo e questo non facilita certamente le trattative. La priorità è liberarsi degli ingaggi più onerosi, ovvero quelli di Alin Tosca, Gaetano Letizia, Pasquale Schiattarella, Riccardo Improta e Andrés Tello.

L'ingaggio più alto (600mila euro), insostenibile in C e persino in B, appartiene a Tosca; il centrale potrebbe avere mercato in Arabia, Emirati Arabi e Turchia, ma al momento non si è andati oltre a sondaggi. È inoltre legato per altre due stagioni alecondo calciatore per ingaggio in rosa (450mila euro). Una stagione condizionata fortemente dai problemi al ginocchio non attiva il mercato intorno all'ex Carpi. A quasi trentasette anni, dovrà trovarsi una nuova sistemazione anche Pasquale Schiattarella, tornato la scorsa estate nel Sannio nella speranza di raggiungere ben altri risultati sportivi.. Anche lui deve fare i conti con gli acciacchi della carriera e l'impressione è che, una volta liberatosi contrattualmente dal Benevento, potrà trovarsi una squadra. Potrebbero essere più appetiti in B Riccardo Improta ed Andrés Tello. L'ex Salernitana ha disputato una stagione deludente, non condizionata però da problemi fisici. Ma anche per lui il problema è l'ingaggio elevato (300mila euro). Si aggira sui 280mila euro lo stipendio del colombiano, che ha chiuso l'annata come miglior marcatore con 5 gol (a pari merito con Ciano). L'ex Bari può essere ambito dal club blasonati della cadetteria, non è da escludere possa arrivare a breve un'offerta al Benevento. Con gli addii di questi calciatori, il club libererebbe spazio salariale per quasi 2 milioni.

Dai sicuri partenti a quelli per i quali il Benevento si regolerà in base ad eventuali offerte che dovranno essere economicamente soddisfacenti. L'Ascoli, in cerca di un portiere per sostituire Leali, in scadenza di contratto, ha mostrato interesse per Alberto Paleari. Che potrebbe però essere già scemato. Il Benevento lo cederebbe solo a titolo definitivo, formula che i bianconeri non sarebbero disposti ad accettare. Il club marchigiano ha quindi rivolto le proprie attenzioni su altri profili.

Eventuali offerte per i vari Veseli, Masciangelo, Viviani e Moncini potrebbero far riflettere Carli sulla loro partenza. Dovrà andare a giocare in prestito Kubica, contrattualizzato fino al 2026; il ventitreenne ha mercato in Polonia. Infine, per quanto riguarda i giovani, la società porterà certamente in ritiro Carfora, Nunziante, Talia, Alfieri, Sorrentino e Thiam Pape. Possibile chance anche per Agnello, Veltri, Rillo e Perlingieri. Per gli altri ragazzi rientrati dai prestiti e non destinati a restare sarà importante trovare una sistemazione che gli permetta di giocare con continuità. Tra cinque giorni il Benevento saluterà, per fine prestito e per naturale scadenza contrattuale, dodici calciatori. Solo Manfredini dovrebbe godere di rinnovo. Addii grazie ai quali la società risparmierà quasi 4 milioni. Tra l'altro 30 giugno scadrà anche il contratto di Fabio Caserta, pronto a ripartire dal Cosenza. L'annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana.