Non solo Viviani. Da ieri anche Acampora è tornato in gruppo. Entrambi hanno svolto per intero la seduta. Cannavaro ha due buoni motivi per sorridere, in attesa che si aggreghi pure Tello al resto dei compagni. Il colombiano continua lavorare a parte, ieri lo ha fatto insieme a Pastina, Schiattarella e soprattutto Kubica: per tutti e quattro prima lavoro in palestra e poi corsa a bordo campo. Esercizi con macchine e attrezzi pure per El Kaouakibi, Simy e Veseli, terapie per Ciano.

APPROFONDIMENTI Benevento, sprint infuocato per i playoff Benevento, cambio di marcia Benevento, piano per i rientri

Vokic, invece, non è ancora rientrato da Roma, dove sta proseguendo il suo percorso all'«Isokinetik». Andirivieni in sala massaggi per essere trattati dallo specialista Silvano Cotti e dagli altri due fisioterapisti Sigillo e Lepore. Mattone dopo mattone, il carico in infermeria si sta alleggerendo. Viviani e Acampora saranno certamente convocati per la trasferta di Reggio Calabria, anche se per ora riesce difficile immaginare che possano scendere in campo dall'inizio. Cannavaro ha intenzione di reinserirli con le pinze, poco alla volta. Nelle gambe avranno una ventina di minuti al massimo, poi molto dipenderà da come si mette la partita. Si tratta di due elementi assai preziosi per il tecnico.

Tutti e due possono agire da vertice basso (Viviani è di ruolo, Acampora all'occorrenza in grado di adattarsi) e far rifiatare Schiattarella, che sta tirando la carretta da tempo senza mai riposare, ma pure essere schierati da mezzali (funzione che ad Acampora calza a pennello, mentre in tal caso sarebbe Viviani a sacrificarsi) o da centrali in un centrocampo a due. Ha chance di unirsi alla pattuglia che si recherà in Calabria anche Tello, che ha bisogno di un ultimo step, ma ormai è questione di giorni, se non di ore. Dopo i tre che sono messi meglio, il prossimo a rientrare sarà uno tra El Kaouakibi e Kubica, in fase di ripresa più avanzata rispetto a tutti gli altri infortunati. Per loro l'opportunità di riaffacciarsi in squadra per il match con il Palermo del 4 dicembre. Oggi prevista una seduta mattutina all'antistadio «Imbriani», come pure domani con il campionato fermo per la sosta nazionali, seguirà la domenica di riposo.



Ieri Kamil Glik ha raggiunto il Qatar con la sua nazionale con un aereo partito alle 14 da Varsavia e atterrato a Doha in serata. Nell'amichevole contro il Cile, il difensore giallorosso ha collezionato la sua 99esima presenza con la maglia della Polonia. L'esordio è previsto il 22 contro il Messico alle 17 ora italiana: in quella circostanza, se dovesse scendere in campo, il gigante di proprietà del Benevento aggancerebbe, al quarto posto, un mito come Grzegorz Lato a quota 100 apparizioni, nella classifica all-time, guidata da Robert Lewandowski (inarrivabile a 134) con «Kuba» Blaszczykowski, secondo a 108. Glik può attaccare la terza piazza detenuta da Michal Zewlakow con 102 solo con le gare del girone eliminatorio. «Abbiamo giocato su un terreno duro che non ha aiutato chi come me proveniva da un infortunio - ha dichiarato Glik a proposito del test con il Cile disputato alla Pepsi Arena di Varsavia - e per fortuna nessuno ha accusato fastidi. Col Benevento ho ripreso ad allenarmi a pieno regime solo da due settimane e sono tornato in campo appena una settimana fa. Ho preferito non correre rischi ed evitare di forzare, aspettando il tempo necessario per non accusare ricadute». Il difensore ha parlato pure del suo ultimo Mondiale. «Abbiamo un grande appuntamento davanti a noi, speriamo di tornare con un bel ricordo. Vogliamo ottenere un buon risultato e andare il più avanti possibile nella manifestazione».



Nel frattempo ieri la giunta comunale presieduta dal sindaco Clemente Mastella, a seguito della richiesta di autorizzazione pervenuta dal Benevento Calcio per la realizzazione, come anticipato dal «Mattino» un paio di settimane fa, di due aree in erba naturale da utilizzare per l'allenamento e recupero fisico dei calciatori e il posizionamento di due container da destinare a ufficio e sala riunioni nell'area dell'antistadio «Imbriani», ha deliberato l'approvazione del progetto preliminare presentato dalla società e la concessione in uso dell'area. Come già spiegato, le aree verdi serviranno per evitare di stressare il manto erboso dell'«Imbriani» quando il clima sarà troppo rigido e le piogge copiose mentre i container fungeranno da sala video, ufficio, archivio e sala per le riunioni tecniche.