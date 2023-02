Benevento, la crisi continua: vince il Venezia, giallorossi penultimi e contestati

È crisi senza fine per il Benevento. Contro il Venezia i giallorossi incassano il terzo ko di fila (il settimo casalingo della stagione); proprio i lagunari sorpassano i sanniti che ora sono penultimi in classifica.

Nel 3-5-2 Cannavaro lancia gli ultimi arrivati: in difesa c’è Tosca, largo a sinistra gioca Jureskin. Sull’out di destra torna Improta, La Gumina fa coppia con Pettinari. Al 4’ passa il Venezia su punizione: Pierini calcia in porta, la barriera si apre e Paleari si fa bucare. Doccia fredda per il Benevento. Al 15’ altro brivido, palla in profondità, Paleari deve uscire con i piedi a contrastare Ellertsson. Al 17’ primo giallo del match sventolato ad Acampora. Al 25’ Leverbe perde una palla sanguinosa in impostazione, il Venezia non sfrutta l’occasione. Scontro La Gumina-Hristov, il centravanti giallorosso viene fasciato alla testa per una ferita, colpo al volto per il difensore lagunare. Entrambi riescono a proseguire. Al 43’ occasione Benevento, lancio di Schiattarella per Pettinari che in mezzo a due difensori ospiti riesce ad agganciare e a calciare, centrando il palo. Al 49’ arriva il pari del Benevento: corner di Acampora, stacco di Veseli e deviazione decisiva di Tello sotto porta. A fine primo tempo è 1-1.

Pronti via e Paleari rischia un’altra frittata con una presa difettosa su cross di Zampano. Al 7’ sinistro di Ellertsson di poco a lato. Cannavaro cambia tre uomini: fuori Pettinari, Acampora e Improta, dentro Simy, Viviani e Ciano. Al 23’ fuori anche Schiattarella, dentro Karic. Due minuti dopo il Venezia colpisce: cross di Candela, Pohjanpalo sfugge a Leverbe e in spaccata batte Paleari. Al 29’ l’attaccante finlandese sfiora il tris, miracoloso Tosca nel murarlo in area di rigore. Cannavaro getta nella mischia anche El Kaouakibi al posto di Leverbe. Al 32’ Johnsen impegna col destro Paleari. Al 44’ giallorossi in dieci, Viviani subisce fallo da Johnsen e reagisce, secondo giallo per il centrocampista e quindi rosso. Dopo sei minuti di recupero arriva il fischio finale, il Venezia passa a Benevento. E monta la contestazione.