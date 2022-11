Viviani e Acampora scalpitano, ma Cannavaro al Granillo sembra orientato a ripresentare la stessa mediana che ha permesso al Benevento di compiere il blitz a Ferrara. L'intendimento del tecnico, al momento (fino a domenica qualcosa può sempre cambiare visto che ancora non è stata presa una decisione definitiva) è quello di reinserire in maniera graduale i reduci da infortuni. Inizialmente dovrebbero essere impiegati con una certa parsimonia, dosando il minutaggio per consentir loro di ritrovare il ritmo partita.

APPROFONDIMENTI Al Granillo fischia Zufferli: strega mai vittoriosa nei precedenti Benevento, ora difesa al test super-attacco Cannavaro rispolvera l'attacco: al lavoro per migliorare la mira



È il caso non solo di Viviani e Acampora, ma pure di Tello, Kubica, El Kaouakibi. Questi ultimi due nella seduta di ieri pomeriggio hanno lavorato per intero col gruppo, mentre Tello lo ha fatto solo parzialmente, avendo partecipato alla sgambatura mattutina in cui Cannavaro ha organizzato un lavoro specifico diviso per reparti senza parte atletica. Più o meno medesimo discorso per Simy, preservato nel secondo allenamento di giornata al quale, per il resto, hanno partecipato tutti, eccezion fatta per Forte (ma solo a scopo precauzionale, nessun problema per lui). L'altra buona notizia per Cannavaro, che tra qualche settimana potrebbe passare dall'emergenza totale a problemi d'abbondanza, è che, come previsto, anche Veseli ha oramai ripreso a correre sul campo e presto, al pari del nigeriano, potrebbe tornare ad unirsi ai compagni a distanza di 50 giorni dall'infortunio del 2 ottobre scorso col Frosinone. Rientrato in città a tempo pieno anche Vokic, che ieri si è sottoposto ad allungamenti ed esercizi posturali in palestra sotto l'occhio vigile del fisioterapista Simone Sigillo. Nel corso della sessione pomeridiana possesso palla e partitine a tema (uno contro uno, due contro due e tre contro tre) con attacco alla linea difensiva: attimi di apprensione per Koutsoupias, che è uscito anzitempo dal campo dopo aver avvertito un dolore, che alla fine, dopo attente verifiche in sala medica, si è rivelato solo un banale fastidio. Per questo pomeriggio Cannavaro ha fissato una seduta al Ciro Vigorito, con ogni probabilità, cominceranno pure le prove tecniche di formazione per la sfida di domenica con la Reggina.

Sul centrocampo, comunque, ci dovrebbero essere pochi dubbi, con la conferma della linea a tre imperniata su Schiattarella metodista, con Improta e Karic mezzali. Acampora, che è quello messo meglio di tutti tra i recuperati, potrebbe eventualmente insidiare uno dei due interni (soprattutto Karic), ma solo se Cannavaro avvertisse la necessità di elevare il tasso di qualità nella zona nevralgica e si convincesse che il napoletano ha almeno 55/60 minuti nelle gambe. Allo stato attuale, l'impiego di Acampora dall'inizio potrebbe rivelarsi un azzardo, ma l'allenatore ha già dimostrato di avere ben saldo il controllo della situazione. In un'ottica di meticolosa gestione dei singoli, il Pallone d'oro non tralascia nulla. Il confronto con medici e fisioterapisti è costante e continuo, fatto di lunghe telefonate per verificare la condizione di ciascuno e orchestrare, di volta in volta, i vari protocolli di monitoraggio, mantenimento e reintegro. Dopo il caos che si è sviluppato tra fine settembre e metà ottobre, Cannavaro ha preso in mano le redini di tutto ciò che ruota attorno allo spogliatoio, rimettendo in moto la macchina organizzativa con impressionante semplicità e una cura maniacale. Pretende, giustamente, di essere sempre informato e aggiornato sui progressi e sull'evoluzione di ogni calciatore. Si interfaccia con il suo staff che nel frattempo produce schede e relazioni, raccoglie e analizza dati che vengono integrati e revisionati di continuo. La crescita del Benevento in quest'ultimo mese e mezzo non è frutto del caso, bensì figlia di un lavoro step by step, certosino e dettagliato, di più team, non solo quello che scende in campo, coordinati magistralmente dal campione del mondo.



Nel frattempo, da questa mattina, saranno finalmente disponibili i 989 tagliandi del settore ospiti del Granillo. I ticket saranno messi in vendita al costo di 16,50 euro (inclusi diritti di prevendita) sul circuito VivaTicket (sia sul portale dedicato, dove si pagherà una commissione di 99 centesimi, che presso le ricevitorie autorizzate, che a Benevento sono: Tabacchi Collarile in piazza San Modesto, Agenzia BetBull in via Ruffilli al quartiere Pacevecchia e All Net Inclusive in Lungocalore Manfredi di Svevia).