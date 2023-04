Quattro punti da recuperare al Perugia in cinque partite. Ma anche la necessità di lasciarsi dietro Spal e Brescia, che al momento sono avanti rispettivamente di tre e due punti. Questa la missione impossibile cui è chiamato il Benevento, in una situazione ancora disperata e soprattutto per sua esclusiva responsabilità. Sarebbe bastata una sola vittoria tra Spal e Reggina e a quest'ora il divario dagli umbri era ridotto a due sole lunghezze (recuperabili anche nello scontro diretto all'ultima giornata) con l'aggancio alla Spal perfezionato e il Brescia relegato all'ultimo posto.

E invece una squadra ormai alla canna del gas è stata capace di buttare al vento anche il doppio turno casalingo conquistando un misero punticino sui sei a disposizione, rimanendo fanalino di coda. Ogni settimana è sempre la stessa storia: la partita da vincere diventa in automatico quella successiva, come in una sorta di vortice illusorio alimentato dal (per fortuna) claudicante andamento delle dirette concorrenti. Ma i bonus stanno per esaurirsi. In palio restano 15 punti e al Benevento servono quattro vittorie per assicurarsi quantomeno l'accesso ai playout. Tre successi potrebbero difatti non bastare. Da non trascurare un'altra condizione che può eventualmente configurarsi e giocare a sfavore dei giallorossi: se il distacco tra la quartultima e la quintultima è superiore ai 4 punti, i playout non si disputano e la sedicesima si salva direttamente. Per adesso la forbice tra Cosenza e Perugia (17esimo) è di 3 punti e sabato al «Curi» è in programma lo scontro diretto.

Nel frattempo ieri è ripresa la preparazione del Benevento, ma a pieno regime soltanto per coloro che non sono scesi in campo contro gli amaranto, per quelli che sono subentrati (Farias, Ciano, Pettinari, Viviani) e infine per quelli che hanno disputato solo un tempo (Tello e Simy). Tutti gli altri (Veseli, Glik, Tosca, Foulon, Acampora, Improta) sono stati preservati dalla sessione sul campo e hanno svolto in prevalenza lavoro di scarico. Non hanno preso parte alla seduta Paleari (alle prese con una forte contusione a una spalla, aggregato come rimpiazzo sul piano numerico il portiere della Primavera Manuel Esposito), Schiattarella (a riposo precauzionale per valutare l'entità del suo acciacco al polpaccio ma potrebbero essere solo crampi), Letizia (terapie e palestra) ed El Kaouakibi, che ha continuano ad allenarsi in modo differenziato. Si è rivisto al campo Capellini che ha iniziato la riabilitazione dopo l'intervento per la rimozione dell'ernia dello sportivo. Assente anche Carfora, impegnato nello stage a Novarello con la nazionale Under 17. Ha assistito all'allenamento pure il presidente Oreste Vigorito, per sincerarsi da vicino, tra le altre cose, delle condizioni dei vari infortunati (si è intrattenuto a colloquio con Letizia a bordo campo).



Va proprio in questa direzione l'ennesima rivoluzione nello staff medico, con la scelta conservativa di andare avanti con Giorgione, già sotto contratto per il settore giovanile, fino al termine della stagione. Oltre alla già dibattuta questione Letizia, Salvatori e Gioffredi «pagano» anche il caso Ciano. L'ex Frosinone curato per una distorsione al legamento collaterale rimediata nella sfida di Como del 22 ottobre, salvo poi accorgersi, con notevole ritardo (a fine febbraio), che era interessato anche il menisco operato in seguito.



Oggi, intanto, il giudice sportivo manderà in diffida Pasquale Schiattarella, che contro la Reggina ha rimediato il nono giallo stagionale. Va a fare compagnia a Glik e Letizia nella ristretta cerchia di coloro che verranno squalificati alla prossima ammonizione. Per il match Palermo-Benevento al momento sono disponibili solo i tagliandi destinati ai tifosi di casa. Per l'apertura della prevendita del settore ospiti del «Renzo Barbera», situato su più anelli tra la gradinata e la Curva Sud dello stadio, il via libera è atteso per la giornata odierna, dopo la riunione del Gos che si terrà in mattinata presso la locale Prefettura. Non ci saranno tuttavia problemi di sorta, considerato che la partita non è inclusa tra quelle segnalate come a rischio dal deliberato dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 12 aprile scorso. L'unica limitazione (se così si può definire) applicata sarà che i residenti in Campania potranno acquistare solo titoli del settore ospiti (capienza 1.308 posti). I ticket saranno in vendita sul circuito Vivaticket (online e presso le ricevitorie autorizzate) fino alle 19 di venerdì 21 al costo di 15 euro.