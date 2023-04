Il giallo e il rosso, quest'anno, vengono pagati a caro prezzo. Nessun riferimento ai colori sociali, bensì a quelli dei cartellini. Con Caserta e Cannavaro, la squadra era abbastanza fallosa e sanzionata ma tutto sommato i dati rientravano nella norma. Dall'avvento di Stellone si è registrata invece un'escalation in negativo in termini di ammonizioni ed espulsioni, che arbitraggi discutibili possono spiegare solo in minima parte.



Il Benevento è arrivato a quota 110 gialli ed è leader assoluto in B, seguito da Cittadella a 103 e Spal a 96. Con Stellone in panca la media delle ammonizioni è allucinante, attestandosi a 4,25 a partita contro i 3,16 di Caserta e i 3,29 di Cannavaro. In sole 8 gare i cartellini rimediati sono addirittura 34. Stesso discorso vale per le espulsioni. Con Caserta 0 in 6 partite, con Cannavaro 3 in 17 partite, con Stellone 5 in 8 sfide.

APPROFONDIMENTI Benevento, Stellone dopo il ko: «Adesso vietato mollare» Bari-Benevento 2-0, ci si mette anche l'arbitro con due rossi e un rigore contro Benevento, ora serve l'impresa per riuscire a battere il Bari

Numeri impietosi non solo in Italia, ma pure in Europa. Considerando le prime due divisioni dei cinque principali campionati, secondo l'autorevole sito di statistiche «fbref.com», il Benevento è il secondo club più «cattivo» in assoluto nel vecchio continente per media di cartellini gialli ricevuti, 110 in 31 partite che lo attestano a 3,54 a gara. Hanno fatto peggio solo gli spagnoli del Maiorca in Liga con una media 3,59 (97 gialli in 27 match). Al terzo posto c'è sempre una squadra iberica, e cioè il Siviglia (3,46, con 93 gialli in 27 gare), seguito dal Ponferrandina (Liga 2) con 3,38 (115 in 34 gare), dal Cittadella (3,32), dalla Sampdoria (3,10), dalla Spal (3,09), dall'Ibiza (Liga 2, 3.08), dal Tenerife (Liga 2, 2,97), dal Levante (Liga 2, 2,94), dall'Augsburg (Bundesliga, 2,88). A parziale spiegazione, ma non si tratta di una giustificazione, il fatto che la situazione di classifica da almeno un paio di mesi a questa parte sia più che problematica. Ma non tutte le squadre che sono in questa speciale graduatoria sono in difficoltà nei rispettivi campionati. In ogni caso così tante ammonizioni ed espulsioni sono sintomo di fragilità psicologica, di poca sicurezza ma pure di limiti tecnici evidenti. Quando infatti non ti riesce qualcosa e ti ritrovi sempre a rincorrere, tutto diventa più difficile e sei portato ad avere una eccessiva foga nei duelli fisici e nei contrasti e pure ad essere meno lucido nella gestione di certi momenti della partita.



Nel frattempo ieri pomeriggio la squadra ha ripreso la preparazione in vista dello scontro diretto con la Spal del lunedì «in Albis». Tra quelli che si sono allenati sul campo mancavano solo in tre e cioè Letizia e Schiattarella, appositamente preservati per i vari fastidi al ginocchio che si portano dietro, oltre a El Kaouakibi, che per adesso non si è ancora aggregato al resto del gruppo e quindi sul suo recupero per la Spal rimane un punto interrogativo. Tutti e tre erano comunque presenti al campo e si sono esercitati in palestra dopo essere passati per la sala massaggi con i fisioterapisti. Capitan Letizia in mattinata era al «Medical Center» per sottoporsi a terapie specifiche, insieme a Camillo Ciano e Dejan Vokic. Questi ultimi due tuttavia si sono regolarmente uniti agli altri compagni. Ovviamente mancava Capellini, dimesso dalla clinica bolognese dove si è operato per la rimozione dell'ernia dello sportivo e per adesso deambula con l'ausilio delle stampelle. Oggi si replica con una seduta mattutina sempre all'antistadio «Imbriani». Alin Tosca intanto si è affidato a un nuovo procuratore: da ieri è entrato ufficialmente a far parte della «Pc Soccer Management», che fa riferimento a Pietro Chiodi, agente che cura gli interessi di molti rumeni che giocano in Italia: da Tatarusanu (Milan) a Marin (Empoli), passando per Chiriches (Cremonese) e Dragus (Genoa), fino ad arrivare a Nedelceauru (Palermo).



Improvvisa impennata nella giornata di ieri della prevendita dei pacchetti da 2 gare (le prossime casalinghe di fila con Spal e Reggina) al costo di 6 euro inclusi diritti (in pratica 3 euro a match) per qualsiasi settore. Già sold out Curva Sud Superiore, Tribuna Centrale e Tribuna Superiore Coperta, si avvia verso il tutto esaurito anche la Tribuna Inferiore. Restano poche centinaia di ticket di Distinti Superiori e Tribuna Superiore Scoperta, più sostanziosa la scorta di Curva Sud Inferiore, Curva Nord Superiore e Distinti Inferiori. La società, dunque, punta ad avere un buon apporto di pubblico contro la Spal visto che si giocherà alle 12.30 e c'è il rischio concreto di vedere il numero di abbonati dimezzato sugli spalti.