Agostinelli si interroga sulle condizioni degli infortunati in vista della trasferta di Palermo. Il tecnico per adesso sta cercando di preservare quelli che sono alle prese con acciacchi di varia natura per cercare di recuperarli in tempo per la sfida di sabato. Chi rischia di saltare il match con i rosanero è Gaetano Letizia, che anche ieri si è allenato in modo differenziato. Rispetto alla scorsa settimana il capitano ha fatto progressi ma non sembra ancora pronto per tornare a disposizione. Per lui saranno decisivi i prossimi due giorni, ma l'orientamento pare sia quello di tenerlo fuori.

Continuano a non allenarsi col gruppo Paleari e Schiattarella, ma nessuno dei due è in condizioni tali da destare preoccupazione. Il portiere ieri mattina ha effettuato gli esami di rito che hanno escluso problemi seri ed è alle prese solo con una forte contusione che gli procura ancora un po' di dolore. La sensazione è che entrambi vengano gestiti proprio per scongiurare problemi più gravi. D'altro canto la scorsa settimana lo stesso Schiattarella e Acampora hanno lavorato a parte fino al giovedì e si sono uniti al resto dei compagni solo venerdì, e poi sono stati schierati tutti e due da titolari contro la Reggina. Acampora ora è regolarmente col gruppo, mentre è possibile che Schiattarella, vittima di crampi nel finale (fino a rendere necessaria la sostituzione) e sempre alle prese con i malanni al ginocchio, si aggreghi tra oggi e domani. Ieri ha marcato visita pure Farias, ma come per gli altri, anche il brasiliano è stato fermato a scopo cautelativo. Resta da capire oggi cosa accadrà.



Chi sta facendo registrare passi in avanti è El Kaouakibi, che ieri ha ripreso ad allenarsi con il pallone anche se non si è ancora unito al resto della truppa. Il marocchino può farcela a rientrare tra i convocati per Palermo ma anche nel suo caso saranno determinanti le prossime sedute. Agostinelli va comunque per la sua strada e ieri ha cominciato le valutazioni generali per il delicato match contro i siciliani. Ieri i giallorossi hanno svolto una doppia seduta all'antistadio «Imbriani». Il tecnico è ancora indeciso se presentare la difesa a tre o a quattro, avendo provato entrambe le soluzioni nel pomeriggio. Da una parte il trio di retroguardia Veseli-Glik-Tosca con Improta e Foulon larghi, dall'altra Veseli largo a fungere da terzino destro (esattamente come accaduto nell'ultima gara) con Glik e Tosca centrali e Foulon a sinistra. Per centrocampo e attacco c'è ancora da aspettare, visto che occorre capire pure chi saranno gli arruolabili. In avanti bisogna vedere come starà Carfora, che non tornerà prima di giovedì dopo i tre giorni a Novarello con la nazionale Under 17. In preallarme c'è Camillo Ciano, autore di una buona prova contro la Reggina oltre che del gol del pareggio. Sul terminale offensivo c'è ancora un grosso punto interrogativo, ma Pettinari dovrebbe essere in vantaggio su Simy e La Gumina nonostante abbia denotato una condizione atletica a dir poco approssimativa. A centrocampo se Schiattarella starà bene toccherà a lui, altrimenti spazio a Viviani. Nessun problema per Acampora, che sarà titolare mentre la prestazione negativa di Tello potrebbe indurre Agostinelli a qualche riflessione. Karic può rientrare in gioco da mezzala. Altra ipotesi è quella di avanzare il colombiano sulla trequarti (dove sabato aveva giocato Improta con risultati più che discutibili). Oggi i giallorossi continuano la preparazione con una sola seduta pomeridiana.



Nel frattempo è arrivato, puntuale, ieri mattina, l'ok del Gos riunitosi presso la Prefettura di Palermo per l'attivazione della prevendita del settore ospiti dello stadio «Renzo Barbera». Tagliandi quindi ufficialmente acquistabili dai tifosi giallorossi che dovrebbero recarsi in buon numero nel capoluogo siciliano. Il prezzo del singolo biglietto è di 15 euro inclusi diritti (si possono comprare su portale Vivaticket o presso le ricevitorie autorizzate). A disposizione ce ne sono 1308 e per adesso sono stati aperti soltanto i due anelli superiori del settore loro dedicato nell'impianto noto in passato come «La Favorita» (dall'omonimo parco in cui si trova ubicato). Nella prima giornata di vendita per i supporters sanniti sono stati emessi 20 ticket, ma è assai probabile che nelle prossime ore ci sia una impennata. L'unica limitazione, come anticipato, è che i residenti in Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti (e quindi non per gli altri settori dello stadio) entro le 19 di venerdì 21.