Niente ferie per Marcello Carli e Andrea Innocenti, che da oggi saranno di nuovo in città. Settimana decisiva per molti aspetti: dalla formalizzazione e deposito dei contratti di Andreoletti e del suo staff (il nuovo allenatore, tra le altre cose, dovrà pure essere presentato alla stampa, cosa che non è potuta avvenire tra maggio e giugno in quanto era ancora sotto contratto con la Pro Sesto), di Bolsius e Benedetti, per proseguire con quelli dei dipendenti della sede e i vari addetti (alcuni dei quali, come preannunciato, non saranno prolungati: è il caso del collaboratore per la preparazione atletica della prima squadra Aldo Reale, il cui contratto si esaurito il 30 giugno scorso e ieri ha dato l'addio al Benevento con un messaggio sui social), del settore giovanile (tutti in scadenza e da rinnovare), per proseguire con le scelte da fare per l'elenco definitivo dei calciatori da portare in ritiro.

APPROFONDIMENTI Benevento, Meccariello in pressing sulla Spal Benevento, via all'esodo: in 11 dicono addio Benevento, missione cessioni: Carli batte cassa

In più, c'è da capire se Meccariello riuscirà a liberarsi dalla Spal in tempi brevi per mettere anche lui sotto contratto e chiudere in tal modo il primo pacchetto di innesti. Nel giro di qualche giorno se ne saprà qualcosa in più, visto che l'agente del calciatore ha in programma di parlare con il club estense per provare a liberarlo. Il direttore tecnico ha in calendario altri colloqui telefonici pure con i procuratori dei calciatori in uscita (ma pure con quelli di chi in uscita non lo è) per vedere se ci sono novità riguardo i loro assistiti in termini di richieste da parte di squadre interessate.

Carli sta lavorando alacremente per sistemare ogni singolo dettaglio in vista della partenza per il romitaggio. Sin dal primo giorno sarà anche lui con la squadra nella Capitale e pertanto, quest'anno, niente vacanze, neppure più in là. C'è troppo da fare per potersi permettere qualche giorno al mare o in montagna. Il direttore si farà bastare i weekend a casa con la famiglia per riposarsi. Perché poi gli toccherà essere vigile sul mercato per eventuali altri innesti, ma solo dopo essersi liberato delle principali zavorre contrattuali.

Tra i convocati per il ritiro di Roma ci saranno difatti anche i vari Letizia, Schiattarella, Improta, Veseli e Tosca, tutti considerati fuori dal progetto tecnico. Le risoluzioni di questi contratti sono quelle che alleggerirebbero di parecchio il monte ingaggi (oltre 3 milioni di euro netti, che al lordo diventerebbero ben 4,5, in pratica quanto spende in una sola stagione un club di media classifica in C), rendendolo meno pesante e consentendo allo stesso Carli di operare con maggiore serenità e soprattutto fluidità.

Lo step di questa settimana, tuttavia, sarà importante per cominciare a fissare i primi tasselli con l'ufficializzazione dell'allenatore e dei suoi assistenti (il vice Vincenzo Cammaroto, il preparatore atletico Andrea Molteni, il match analyst Pietro Bertorelle e il preparatore dei portieri Antonio Chiavelli) e dei primi due acquisti (l'olandese Bolsius, che sta per rientrare dal periodo di relax che sta trascorrendo in Lussemburgo e Amedeo Benedetti, ancora al mare), come pure scremare il lungo elenco di giovani di proprietà tra quelli da dare in prestito e coloro ai quali offrire una chance nel pre-campionato per valutare se possono essere pronti ad affrontare la terza serie. Perliengieri, Talia, Alfieri, Rillo, Agnello, Veltri, Thiam Pape e Sorrentino sono già sicuri di essere aggregati e con loro anche Carfora e Nunziante, per i quali Carli sta procedendo all'estensione della prima proposta contrattuale. Un passaggio che andava fatto probabilmente mesi addietro, quando i due ragazzi avevano cominciato a offrire i primi sprazzi del proprio valore, e che adesso è stata inserita tra le priorità nella speranza che fili tutto liscio. È evidente che blindarli adesso costerà al club di più rispetto a sei mesi fa. Sotto attento monitoraggio i vari Masella, Viscardi, Sena, Parisi e Riccio, rientranti dai prestiti, e i Primavera Rossi, Vottari, Aronica, Prisco, Malva, Pengue e Pellegrino.

Sul fronte uscite si sta muovendo poco o nulla, molti giallorossi vengono accostati al Cosenza che non ha grandi disponibilità economiche, per via della presenza di Caserta. Stessa cosa col Palermo, che sembrava inizialmente volesse fare la spesa al «supermarket giallorosso» salvo poi orientarsi su ben altri obiettivi. Il diesse rosanero Rinaudo, interpellato sull'argomento, ha negato qualunque interesse. E nel frattempo ha chiuso per 4 calciatori, tra cui Roberto Insigne dal Frosinone.