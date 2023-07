Dopo due stagioni, tra scacchi e zebrature, ritornano le strisce giallorosse. Ieri sera al Ciro Vigorito è stato alzato il sipario sulle maglie per la stagione 2023/24, griffate Nike. La maglia home presenta le classiche strisce verticali giallorosse, contornate da bordi neri; anche il colletto è nero. Per la maglia away è stato scelto il bianco con degli scacchi e la scritta Beneventum sul petto, più fantasia per la terza maglia, blu con un reticolato celeste. La prima maglia dei portieri è verde fluo, la seconda è celeste. L'ultima prima maglia a strisce risaliva alla stagione 2020/21, quella in Serie A. Ad indossare le nuove casacche sul palco, disposti su una scacchiera, sono stati Paleari, Nunziante, Benedetti, Pastina, Talia, Alfieri, Carfora e Bolsius.

L'evento è stato l'occasione per lanciare anche la nuova campagna abbonamenti, con prezzi popolarissimi e tante agevolazioni per riavvicinare i tifosi dopo il dispiacere della retrocessione. Ospiti speciali gli ex Ghigo Gori, Franco Bottalico, Amelio Puce e Giancarlo Zotti, non è mancato il video saluto di Nicola D'Ottavio. Ad esibirsi anche il rapper Tamburo con l'inno ufficiale «Mi innamoro solo se».

È arrivato anche lo speciale in bocca al lupo di quattro grandi ex allenatori della Strega, ovvero Gaetano Auteri, Marco Baroni, Roberto De Zerbi e Filippo Inzaghi. Momento di commozione nel finale per il presidente Oreste Vigorito, quando è comparsa sul ledwall la foto con il compianto fratello Ciro. All'evento, anche il sindaco, Clemente Mastella e l'assessore allo Sport del Comune di Benevento, Vincenzo Lauro.