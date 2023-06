Rinforzare la difesa prima della partenza per il ritiro. È questo l'obiettivo primario di Marcello Carli da qui al 24 luglio. Poi ci potrebbe essere spazio per qualche sorpresa, nel caso in cui si presentasse qualche golosa occasione di mercato. Per adesso il direttore tecnico giallorosso si concentra però sul reparto difensivo, completamente da rifondare dopo la scorsa sfortunata stagione e visti i certi addii di Glik, Leverbe e Foulon e quelli molto probabili di Tosca e Letizia. Sfumato Arlind Ajeti che, dopo lo svincolo dal Pordenone, si legherà ai rumeni del Cluj, Carli ha ripreso la sua ricerca di un centrale difensivo di piede destro. Nella lista del dirigente c'è appuntato il nome di Biagio Meccariello.

Pare esserci già stato un primo contatto esplorativo con l'entourage del calciatore, per il quale però si sono fatte avanti anche Catanzaro, Feralpisalò e Padova. L'agente dovrà capire anche le intenzioni della Spal e del neo direttore sportivo Filippo Fusco, essendo Meccariello contrattualizzato per un altro anno. In caso di addio il Benevento potrebbe essere in pole siccome offrirebbe al ragazzo di tornare nella sua terra di origine. Meccariello è infatti nato proprio a Benevento ed è cresciuto calcisticamente tra Real Airola e Alba Sannio, prima di andare a giocare nel napoletano.(oltre 260 presenze) maturata con le maglie di Ternana, Brescia, Spal e Lecce; con i salentini è stato promosso nel 2018/19 in Serie A, dove ha giocato nell'annata successiva (14 presenze). Insomma il Benevento si assicurerebbe un rinforzo di sicura esperienza ed affidabilità, perfetto per giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro, adattandosi anche in fascia destra. Centrali ma anche terzini. Dopo aver chiuso Benedetti per rinforzare la fascia mancina, Carli vuole aggiungere un tassello anche sull'out di destra. Contatti avviati con l'agente di Cristian Andreoni, anche lui prossimo a liberarsi dal Pordenone. L'ex Bari andrebbe ad aggiungersi al confermato El Kaouakibi.Si muove intanto il mercato in uscita attorno ad Andrés Tello. Il colombiano è stato protagonista di una stagione tra altri e bassi, con il periodo migliore tra dicembre e marzo, nella quale ha comunque messo a referto 5 gol e 2 assist. Il centrocampista è appetito in Serie B e potrebbe essere un'idea valida per il Palermo. Il club rosanero proverà acon la quale proverà ad intavolare una nuova trattativa. Nel caso in cui non andasse in porto allora si potrebbe virare sul centrocampista del Benevento. I siciliani cercano anche un vice Brunori e potrebbero essere appetibili due ex giallorossi. Stefano Pettinari e Antonino La Gumina sono rispettivamente tornati a Ternana e Sampdoria per fine prestito, dopo una deludente parentesi nel Sannio. Sono iniziate intanto le audizioni da parte della Procura Federale sul presunto illecito sportivo in Perugia-Benevento dello scorso 19 maggio, partita terminata 3-2 per gli umbri. Tre giorni fa sono stati interrogati nel merito quattro tesserati del Perugia: il presidente Massimiliano Santopadre, il tecnico Fabrizio Castori e i giocatori Simone Santoro e Samuel Di Carmine. Non è stato ancora ascoltato il calciatore perugino Kouan, autore del gol vittoria, e nessun tesserato del Benevento, quindi neanche Maxime Leverbe, autore del grossolano errore che ha spianato la strada all'avversario.