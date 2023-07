Un buco in mezzo alla difesa, che senza Meccariello può diventare una voragine. Il Benevento ha necessità di innestare un difensore centrale prima della partenza per il ritiro e il muro eretto dalla Spal per il ragazzo di Airola rischia di far saltare i piani di Marcello Carli. Gli addii di Glik e Tosca (quest'ultimo ha chiuso da giorni con i sauditi dell'Al Riyadh, manca solo l'intesa sul prestito tra i due club), Veseli in lista di sbarco e Capellini che sta provando a bruciare le tappe dopo l'intervento di ernia dello sportivo, ma non è ancora pronto a sostenere i ritmi di una preparazione precampionato, riducono drasticamente al momento le opzioni a disposizione di Andreoletti.

Il direttore tecnico ha già in testa le alternative (ne sta vagliando almeno un paio) ma si augura di non essere costretto ad orientarsi su altri obiettivi: l'accordo verbale trovato con Meccariello, che a Ferrara non ci vuole più stare, è sempre valido, ma se si dovesse andare per le lunghe, bisognerebbe virare nell'immediato su qualche altro profilo e poi magari aspettare Meccariello nella seconda ed ultima fase di mercato. Ora come ora, l'unico centrale difensivo arruolabile è Christian Pastina, perché Veseli andrà in ritiro ma è fuori dal progetto. Partirà per il "Mancini" anche il classe 2004 Angelo Veltri, che è stato contrattualizzato lo scorso anno e più volte convocato dalla prima squadra con cui è stato in pianta stabile da metà fino a fine stagione. In questo preciso istante Andreoletti dispone solo dei due ragazzi salernitani (Pastina è di Battipaglia, Veltri di Vallo della Lucania, entrambi quindi originari della Piana del Sele), per questo nella composizione dell'elenco di calciatori da portare in ritiro vengono presi in considerazione anche altri giovani di ruolo come Giulio Andrea Vottari. Il confronto tra Carli, Innocenti, Diego Palermo, Simone Puleo e Daniele De Nigris è quotidiano ed entro la fine di questa settimana saranno prese le decisioni definitive sulle convocazioni dal settore giovanile.

Sul fronte offensivo rischia di sfumare Chiricò, per il quale il Benevento in verità non ha mai affondato il colpo ma ha scelto di aspettare, entrato nel mirino dei rumeni del Cluj allenati da Mandorlini (il club che voleva soffiare anche Ajeti al Benevento ma in realtà non ha ancora formalizzato l'acquisto dell'albanese preferendogli Boben e Mogos). Carli lo vede come potenziale sostituto di Ciano e pertanto avrebbe accelerato solo in caso di partenza dell'ex Frosinone. Su Chiricò, che ha una clausola rescissoria da 1500 euro pagabile entro il 10 luglio (ma il Crotone che sta ridimensionando, per via dell'ingaggio elevatissimo, se ne priverebbe senza nulla a pretendere), ci sono anche Catania e Spezia.

Il Benevento sempre sul piano delle entrate ha congelato l'ingaggio di Andreoni per valutare meglio El Kaouakibi in ritiro e capire se sarà necessario prendere come secondo terzino destro un potenziale titolare o un'alternativa. Per quel che riguarda le uscite, nella corsa a Gabriele Moncini, che piace a Reggiana e Bari si è aggiunto lo Spezia, ma siamo sempre e ancora nel campo dei timidi interessamenti, perché di proposte concrete non ce ne sono.

Stesso discorso per i calciatori accostati al Cosenza per via di Caserta, tutto tace e poche possibilità di chiudere qualunque operazione anche perché il Benevento non è disposto compartecipare al pagamento degli emolumenti di nessuno tra i vari Letizia, Improta, Acampora e via discorrendo. Tra quelli che sono già andati via, il futuro per Simy (che per la Salernitana è ormai diventato una costosissima grana) potrebbe essere all'estero dato che in Italia non sembra ci siano club interessati, anche per lo stipendio monstre che si ritrova.

Nel frattempo è iniziato il countdown per le nuove maglie in via di realizzazione da parte dell'azienda "GG Teamwear" con l'ausilio del brand Nike. Si annunciano novità nell'impostazione, nello stile e nel design della prima divisa ufficiale da gara e una novità nella colorazione di una delle restanti due.

Le casacche verranno lanciate tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto. Per quel che riguarda il mercato degli ex, Daniele Cinelli sarà il nuovo allenatore della Cavese (Serie D, girone H). Il difensore mancino classe 1999 Luca Sparandeo, beneventano doc e prodotto della cantera giallorossa, è pronto a passare al Trapani (Serie D, girone I) dopo le esperienze con Vibonese, Lecce, Virtus Francavilla e Viterbese. Il centrocampista 33enne Francesco Marano, si è legato con un biennale alla Pro Patria (Serie C, girone A).