Marcello Carli spinge sull'acceleratore, almeno su quella parte di percorso dove è possibile farlo. Quattro le operazioni appena concluse dal direttore tecnico. Due nuovi contratti da professionista e due prolungamenti per il Benevento: accordo raggiunto con i gioielli Carfora e Nunziante e rinnovo praticamente fatto per Talia e Manfredini.

Ieri è sbarcato in città l'ex attaccante di Roma, Lecce, Empoli e Brescia Daniele Corvia, collaboratore della «Mm Management» di Michelangelo Minieri, l'agenzia che cura gli interessi del portiere della nazionale Under 16. Firma apposta con tanto di ufficialità sul contratto triennale per il talento di Foggia classe 2007, già designato come terzo portiere della prima squadra in C e candidato a giocare da titolare in Primavera sotto età.

Intesa raggiunta pure con l'attaccante del 2006 Lorenzo Carfora, che a momenti sottoscriverà, al pari di Nunziante, un contratto fino al 2026 a cifre molto simili. Carli aspetta nel suo container adibito ad ufficio, presso il «Ciro Vigorito», il procuratore del ragazzo, l'avvocato Bruno Larosa della scuderia di Tullio Tinti, con cui ha già programmato l'appuntamento. L'obiettivo è quello di completare l'iter al più presto depositando anche i documenti di Carfora, in modo da assicurare a tutti gli effetti lo status di professionista a entrambi i «giovani di serie» su cui il Benevento punta molto, blindandoli da eventuali assalti di squadre straniere, visto che i club italiani, a norma di regolamento, non potevano ingaggiarli neppure prima, a differenza di squadre estere, che invece avrebbero potuto scipparli alla società sannita.

Prolungamento in dirittura d'arrivo anche per un altro prodotto della cantera, il centrocampista classe 2003 Angelo Talia, reduce dalla positiva e incoraggiante esperienza al Potenza. Talia ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e gli sarà prolungato di un anno fino al 2026, con relativo adeguamento dello stipendio. Al momento percepisce 80mila euro annui, in quella che sarà l'ultima stagione supererà, seppur di poco, quota 100mila.

Nel frattempo, il segretario generale Antonino Trotta, tra oggi e domani, provvederà a depositare il contratto appena rinnovato di Nicolò Manfredini, che era scaduto cinque giorni fa e resterà per un altro anno in maglia giallorossa. L'agente del portiere Giorgio Parretti ha trovato l'accordo con Carli e inviato al Benevento la documentazione con tutte le firme (ora restano da apporre quelle del rappresentante legale del club giallorosso, ovvero Oreste Vigorito, ma si tratta di pura formalità). Manfredini è soddisfatto di restare fino al 2024, mentre l'ufficialità da parte del club giallorosso dovrebbe arrivare in giornata, dopo quelle di Bolsius martedì (biennale per lui) e dello stesso Nunziante.

Sui movimenti in uscita non si registrano sostanziali novità. Il mercato continua ad essere abbastanza fermo e saturo. Con la riconferma di Manfredini diventa automatica la partenza di Lucatelli, che deve andare a giocare. Sul portiere prelevato dal Pescara qualche anno fa, altro talento in erba finora mai sbocciato in quanto non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore, ci sono Giugliano e Vis Pesaro, con i campani favoriti. Il Parma ha messo gli occhi su Riccardo Improta: per adesso non c'è ancora una vera e propria trattativa ma un semplice approccio con richiesta di informazioni. Improta è uno di quegli atleti di cui il Benevento si vuole liberare e per i quali Carli non avrà nulla a pretendere.

Di sicuro ha più mercato rispetto a Letizia (che invece ha un anno in più di contratto a cifre elevatissime, che frenano chiunque ci pensi) e Schiattarella. Tra quelli che sono già andati via, c'è La Gumina che continua a proporsi al Palermo e che la Samp non vuole tenere. Uno spiraglio per lui sembra essersi riaperto per via del fatto che si tratterebbe di un giocatore bandiera per i suoi trascorsi in rosanero, ma Rinaudo deve prima sfoltire il parco attaccanti. Vokic è in Slovenia e vorrebbe giocare all'estero, restando in patria, ma ha tra le mani qualche soluzione in C per rimettersi in gioco. Infine Foulon, che vorrebbe rimanere in Italia, dove ha preso informazioni la Reggiana, ma non si è andati oltre una semplice chiacchierata. Più concrete le offerte dal Belgio con le proposte di Zulte Waregem e Kv Mechelen.