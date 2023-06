Abbonamenti e iscrizione, la società spinge sull'acceleratore. Primi confronti sul lancio della campagna di tesseramento per il campionato di serie C 2023/24. Gli addetti della società sono al lavoro, il presidente ha impartito le sue direttive. Con il campionato di terza serie che inizierà tra fine agosto e inizio settembre non c'è fretta, ma il Benevento vuole fare le cose per bene approfittando di un destino conosciuto in anticipo. Per questo il varo della campagna è previsto tra la fine di giugno e i primi di luglio. Due i punti focali dai quali il club ha intenzione di ripartire: prelazione per i vecchi abbonati e prezzi popolari. D'altro canto Vigorito è stato chiaro quando ha parlato alla piazza: «Prometto che proveremo a offrire uno spettacolo di un certo livello e vogliamo che i tifosi tornino a essere orgogliosi della loro squadra».

Il massimo dirigente ha capito che la serie C farà una selezione naturale: «Non importa il numero, ma la qualità. Bisogna ricominciare non per andare avanti, ma per tornare indietro e ritrovare persone con la mentalità giusta. La gente che ci sta vicino fa venire la voglia di continuare. Il calcio è stare insieme, si vive tutti i giorni della settimana e non soltanto novanta minuti. Non mi sono reso conto che gradualmente ci stavamo staccando dalla città e quando lo fai, poi c'è sempre qualcuno che occupa il tuo spazio e finisci per restare solo. Voglio tutti insieme a me».

Di approntare fasce d'età, prezzi per settori, le varie fasi in cui sarà suddivisa la campagna si sta occupando un gruppo di lavoro coordinato dal segretario generale Antonino Trotta e che comprende il suo assistente e Slo (Supporter liason officier, l'addetto ai rapporti con la tifoseria) Giorgio Caraccio, il responsabile ticketing Fazio Muollo e Fabio Siniscalchi di Ottomedia. Trotta si sta pure dedicando alla formalizzazione di tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione. Il club giallorosso, entro e non oltre il termine del 20 giugno, deve depositare, presso la Lega Pro, anche attraverso posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato serie C 2023/2024, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore, contenente la richiesta di concessione della Licenza nazionale (inderogabile e a pena di decadenza).

E ancora provvedere al versamento della quota per costi di funzionamento della Lega e per la realizzazione di progetti associativi (2mila euro) e delle quote di partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro (48mila euro), al versamento della quota di corrispettivo, prevista per l'annualità calcistica, in favore della Calcio Servizi Lega Pro per i servizi resi (10mila Iva inclusa). A questo bisogna poi aggiungere, come società non partecipante alla C dello scorso anno, un'ulteriore quota di 45mila euro da versare a titolo di quota straordinaria come prima partecipazione. Il tutto per un totale di 105mila euro. Occorre poi depositare la fideiussione a garanzia, con validità fino al 31 ottobre 2024, di 350mila euro. Ma attenzione: in caso di superamento di un determinato «monte ingaggi», il cui ammontare non è stato ancora reso noto, oltre a un indicatore di liquidità che non rispetti la misura minima di 1, sono previste ulteriori garanzie fideiussorie. Il Benevento, pertanto, dovrà stare attento a non superare questa soglia (che verrà specificata dalla Lega Pro solo in un secondo momento) onde evitare di essere costretto ad aumentare la portata della fideiussione.

Nel frattempo, anche ieri sono proseguiti gli appuntamenti di Marcello Carli e Andrea Innocenti, che ormai hanno scelto lo stadio come base per i confronti con i procuratori, anche se con alcuni è in corso anche un'interlocuzione telefonica. Il Palermo è piombato forte su Viviani. Il suo procuratore, Tullio Tinti, vedrà Carli la settimana prossima. Slittato di qualche giorno anche l'incontro con Claudio Parlato, agente di Acampora e Talia. Ma il Benevento non è intenzionato a fare sconti o «regali», perché ogni calciatore entrato a parametro zero può significare una potenziale plusvalenza.