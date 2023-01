Le trattative di mercato continuano a viaggiare per conto proprio, mentre la testa di Fabio Cannavaro è ormai rivolta al Cosenza. Nel weekend riprende il torneo di B dopo una sosta di 20 giorni e il Benevento sarà impegnato domenica al San Vito - Marulla (ore 16.15) contro i rossoblù di William Viali. Una partita di capitale importanza contro l'ultima della classe, con le squadre divise da 5 lunghezze. I giallorossi in caso di vittoria si allontanerebbero dalle sabbie mobili e si rilancerebbero in classifica, viceversa c'è il pericolo di finire risucchiati. La settimana di ritiro al Mancini Park Hotel voluta dal tecnico termina oggi, con l'ultimo allenamento in mattinata, il pranzo e il successivo rientro in città. Il Pallone d'oro ne ha approfittato per ritagliarsi, tra le altre cose, un po' di tempo per parlare con i calciatori.

Con molti di questi ha colloquiato singolarmente, cercando di capirne i pensieri, se hanno ancora stimoli e voglia di restare a Benevento e di lottare per un obiettivo che forse non è nelle loro corde. Già, perché i giallorossi mai prima d'oggi si sono ritrovati invischiati nella lotta per la salvezza. Si tratta di una condizione nuova per molti e complicata da gestire per chi è abituato a ben altri lidi. Serve un bagno d'umiltà, occorre spazzar via quell'atteggiamento di superficialità e presunzione che spesso ha inciso in maniera negativa sui risultati. Cannavaro ha adoperato questi 7 giorni per ritrovare il suo Benevento, dopo quella prestazione imbarazzante contro il Perugia che ha percepito come una sorta di tradimento. Ha raccolto informazioni, pareri, si è avventurato in discussioni approfondite, ha cercato di interpretare il sentiment e la psicologia di ciascun atleta. Di sicuro adesso avrà un quadro più chiaro della situazione, e questo dovrebbe aiutarlo nella composizione dell'undici che affronterà il Cosenza.

Una sfida fondamentale per la cui interpretazione sceglierà gli uomini prima ancora che i calciatori. L'allenatore sa già, infatti, che per sopperire al gap tecnico, i calabresi la metteranno sull'aggressività, sulla corsa, sulla determinazione, e se la sua squadra non sarà preparata a dovere per ribattere colpo su colpo, e non avrà quella fame che aveva dimostrato di avere a Ferrara e a Parma, o quella propensione al sacrificio sfoderata contro il Cittadella, c'è il rischio concreto di incappare in un altro scivolone. E quello sì che produrrebbe effetti devastanti, perché perdere per due volte di fila con le ultime in classifica senza dare segnali di risveglio, farebbe crollare in un sol colpo tutte le certezze acquisite a fatica e farebbe piombare la squadra in un tunnel privo di vie di fuga.



Per la sfida del San Vito-Marulla c'è da risolvere il problema in mediana, dove si registrano tre assenze pesantissime, tutte per squalifica e conseguenza della scellerata prova col Perugia. Non ci saranno Acampora, Tello e Viviani, e Cannavaro sembra orientato a tornare all'antico, e cioè al trio mediano dell'emergenza con Improta, Schiattarella e Karic. Toccherà di nuovo a loro, quelli che hanno tirato la carretta in tempi di carestia, reggere il reparto, con Cannavaro che ancora non ha deciso se confermare la difesa a quattro o tornare a quella a tre.

Nel frattempo il club ha comunicato di aver esercitato l'opzione di rinnovo per prolungare di un altro anno il contratto di Acampora. Non c'è stata, invece, la medesima comunicazione per Foulon, la cui permanenza in giallorosso resta in bilico.

Sul fronte arrivi, per quel che riguarda Tosca, la palla ce l'ha in mano il Benevento. Il Gaziantep non ha opposto alcuna resistenza al jolly difensivo e sarebbe eventualmente pronto a liberarlo senza nulla a pretendere. In un primo momento sembrava fosse stata già raggiunta l'intesa economica tra il calciatore e il club giallorosso, ma così non è. Il rumeno ha un contratto elevato, in scadenza al 2024 ed è evidente che andrebbe via solo in cambio di un accordo alle stesse cifre (con un prolungamento al 2025), che adesso vanno riviste per chiudere l'operazione e trovare la quadra. Dipende da quanto forte sarà la volontà di Tosca di tornare, come pure del Benevento di riprenderselo. Per Coda si continua a lavorare sotto traccia, al netto delle smentite di circostanza. Ma è sempre viva la pista Pablo Rodriguez, che può arrivare indipendentemente dall'Ispanico: il Benevento vuole un prestito con diritto di riscatto, il Lecce non vuole perderlo e desidera un prestito secco.