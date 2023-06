La salvezza del Verona fa bene alle casse del Benevento. Il club giallorosso, infatti, incamererà 150mila euro grazie alla permanenza in A degli scaligeri (che hanno battuto per via del bonus inserito nel contratto di cessione di Lorenzo Montipò). Una clausola fatta aggiungere dall'ex diesse Pasquale Foggia, che frutterà un piccolo gruzzoletto che ovviamente compensa solo in parte le perdite che procurerà la retrocessione (se si pensa solo ai 7 milioni di contributi garantiti dalla Lega di B ad ogni squadra cadetta, a fronte dei circa 400mila che distribuisce la Lega Pro).

Tuttavia, alla voce entrate, il Benevento riceverà un cospicuo assegno dalla Lega di B per il minutaggio garantito agli Under 23 nella stagione appena terminata: la cifra si aggira intorno ai 2,7 milioni. Fino a questa stagione, che si è chiusa con la promozione del Cagliari in aggiunta a Frosinone e Genoa, la premialità prevedeva contributi della Lega (circa il 30% dell'intera cifra che viene distribuita, 45-50 milioni di euro) agli Under 23, italiani (questi ultimi avrebbero dovuto collezionare un minimo di 900 minuti totali per assicurare alla società di partecipare al riparto dei fondi) e anche in minor parte stranieri, ovvero tutti i calciatori nati dopo il primo gennaio 1999. Sono ben 11 quelli che rientrano nella fattispecie, schierati dai quattro allenatori che si sono avvicendati sulla panchina giallorossa. Una parziale consolazione, sia dal punto di vista economico che sportivo, ma pur sempre qualcosa in confronto a un'annata funesta.

La «Strega», dunque, si garantisce una sostanziosa cifra grazie a Capellini (classe 2000, per lui 19 presenze e 1.686 minuti giocati), Foulon (1999, 31 presenze 1.934'), Pastina (2001, 16 presenze e 934'), Jureskin (2001, 5 presenze e 228'), Karic (1999, 33 presenze e 2.328', il più presente dopo Paleari e Improta), Koutsoupias (2001, 19 presenze e 712'), Kubica (2000, 14 presenze e 249'), Viviani (2000, 21 presenze e 1.108'), Thiam Pape (2002, 1 presenza e 32') Agnello (2003, 1 presenza e 11') e infine Carfora (2006, 8 presenze e 413'). Dal primo luglio, tuttavia, la cadetteria ha deciso di cambiare: la stagione 2023/24 vedrà l'introduzione di una sostanziale novità. Il contributo, infatti, spetterà solo a chi utilizzerà giocatori esclusivamente italiani, con una differenza tra gli Under 21 (aumenterà la cifra) e Under 23 (in diminuzione).

Il Benevento, inoltre, registrerà pure i proventi dal paracadute previsto per le retrocesse dalla B alla C. Una cifra al momento non ancora quantificabile ma che dovrebbe aggirarsi intorno al milione e 350mila euro (le retrocesse sono tutte di fascia medio alta per anni di militanza tra A e B e la ripartizione avviene in base a questi criteri). Niente di trascendentale rispetto ai contributi della Lega di B tra ordinari, straordinari e diritti tv. Un crollo che si estenderebbe anche agli altri ricavi (biglietti, merchanding, sponsor). In ogni caso, c'è un piccolo tesoretto da circa 4 milioni da amministrare per far fronte all'imminente «emorragia» derivata dal ritorno in terza serie. Il problema principale è che la cifra accantonata rischia di evaporare ben presto per far fronte all'inevitabile repulisti: servirà a coprire, si spera solo una parte perché vorrà dire che non ne serviranno in più, gli incentivi all'esodo e le buonuscite che la società dovrà accollarsi per convincere i calciatori che non rientrano nel progetto a cambiare aria.

Carli nel frattempo da ieri è di nuovo in città insieme al fido Andrea Innocenti. Allo stadio, dove il direttore tecnico ha stabilito il suo quartier generale (si è fatto assegnare un container tutto suo dove ha attrezzato un mini-ufficio che gli permette di essere operativo e di ricevere visite di calciatori e procuratori), nel pomeriggio ha fatto capolino anche il presidente Oreste Vigorito (rimasto fino a poco prima delle 19) per fare il punto. Al lavoro sul perfezionamento della nuova campagna abbonamenti (che sarà lanciata tra fine giugno e inizio luglio) il trio Trotta-Caraccio-Muollo con la collaborazione di Siniscalchi.