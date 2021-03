Lite in allenamento, Inzaghi lascia a casa Insigne jr e Schiattarella

Un momento delicato per il Benevento, risucchiato nella lotta per non retrocedere, con soli cinque punti sulla terz'ultima e alla vigilia di una gara importante come la trasferta con lo Spezia. Ma Inzaghi, nonostante l'importanza della posta in palio, ha deciso di privarsi, per motivi disciplinari, di due elementi importanti come Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne. Motivo del provvedimento un litigio in allenamento tra i due giocatori, entrambi napoletani, nato da un duro contrasto di gioco. Una discussione accesa che sarebbe andata per le lunghe, nonostante i tentativi di Inzaghi e del suo staff di rasserenare gli animi. Inevitabile, a questo punto, la decisione da parte dell’allenatore di escludere entrambi dai convocati per motivi disciplinari.

