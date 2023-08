Per due arrivano, uno che va. Berra e Agazzi rappresentano il quinto e il sesto colpo del Benevento, mentre quello di Viviani è il quinto addio dopo Veseli, Tosca, Lucatelli e Koutsoupias. Come preannunciato, entrambi i nuovi innesti hanno firmato un contratto triennale con il club giallorosso, mentre il regista bresciano si trasferisce in Calabria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Benevento.

Per Berra si trattava solo di limare gli ultimi dettagli, ma il terzino destro è già pronto a mettersi a disposizione di Andreoletti. Si è allenato regolarmente in ritiro con il Sudtirol anche se, essendo in uscita, non ha mai preso parte alle amichevoli. Il friulano Filippo Berra è laureato in Economia e Commercio, parla un inglese fluente e ha molteplici interessi: ama la pesca e suona la chitarra. Da bambino amava e praticava il basket. È cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, dove è rimasto per 8 anni fino al 2013, giocando fianco a fianco con atleti del calibro di Zielinski e Bruno Fernandes. Nel 2014 è partito il suo percorso tra i «pro»: la serie C con la Carrarese, quindi il quadriennio a Vercelli tra B e C, l'esperienza a Bari in C e quelle in B con Pordenone, Pisa e Sudtirol. In totale il 28 di Cividale annovera 121 partite in B e 58 in C. È in prevalenza un terzino destro nella difesa a quattro, ma può agire anche da centrale o braccetto di destra nella linea a tre.

Per quanto riguarda Agazzi, a fare la differenza è stata innanzitutto la volontà del calciatore al quale il Benevento aveva proposto un accordo fino al 2026. La Ternana non avrebbe voluto privarsene, ma poi ha dovuto cedere di fronte al nuovo assalto di Carli e non avrebbe avuto senso trattenere un atleta già con la testa altrove. Con il 30enne di Trescore Balneario (bergamasco come Andreoletti e scuola Atalanta, 165 gare in B e 126 in C con Savona, Lanciano, Catania, Foggia, Livorno, Vicenza e punto Ternana), che può fare anche il play ma dà il meglio di sé nel ruolo di interno nella mediana a tre, il Benevento sistema anche la mezzala destra. Agazzi è arrivato in città nel primo pomeriggio e si è sottoposto alle visite mediche di rito, anche perché sta smaltendo una distrazione al retto femorale patita in ritiro che lo tiene fermo dal primo di agosto.

Ora per completare il centrocampo manca solo il sostituto di Viviani, che una volta avuta la certezza dell'ingaggio di Agazzi, è stato spedito a Cosenza a titolo temporaneo, con la formula pattuita da tempo. Il Benevento si è riservato la possibilità di esercitare il controriscatto e riprendersi il giocatore versando una cifra già concordata come una sorta di premio di valorizzazione. Ma gli arrivi in casa giallorossa non finiscono qui. Servono sempre un regista basso (con Agazzi inizialmente si può tamponare) e un attaccante che possa fare da vice Moncini (sempre che non vada via). Per il quarto difensore centrale non c'è fretta dato che Berra può coprire anche quella zona.

Intanto la Lega Pro ha reso note date e orari delle prime cinque giornate. I giallorossi esordiranno a Torre del Greco alle 20.45 di domenica 3 settembre. Il battesimo casalingo con la Virtus Francavilla si gioca in posticipo lunedì 11, sempre alle 20.45. La terza giornata con la squadra contrassegnata dalla «x», molto probabilmente la Casertana per il secondo derby stagionale, domenica 17 alle 20.45. Poi la sfida con il Taranto al «Ciro Vigorito» nel turno infrasettimanale della quarta giornata giovedì 21, alle 18.30. Infine la trasferta di Brindisi, sempre in posticipo, lunedì 25 alle 20.45.