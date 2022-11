Dopo la parentesi di Ferrara con la presenza Glik, a Reggio Calabria si ricomporrà il trio difensivo che Cannavaro ha utilizzato, per causa di forza maggiore, sin dal suo arrivo, per ben 5 gare di fila. Il rientro di Pastina dalla squalifica consentirà al tecnico di riproporre il trio con Leverbe e Capellini. Il pacchetto arretrato a tre sarà una costante almeno fino a metà dicembre, se non addirittura alla fine del girone d'andata in attesa del ritorno di Glik dal Qatar e della disponibilità di Veseli.

APPROFONDIMENTI Cannavaro rispolvera l'attacco: al lavoro per migliorare la mira Messico-Polonia, in Qatar la prima volta del Benevento con Glik Benevento, giallorossi è enigma Simy



Nelle 5 partite in questione i giallorossi hanno incassato 7 reti (3 solo con la Ternana) ma Paleari ha fatto registrare un clean-sheet contro il Pisa e sarebbe stato lo stesso senza la concessione del rigore ai pugliesi, contro il Bari. Poco alla volta, i tre centrali, sotto l'abile gestione di Fabio e Paolo Cannavaro, a furia di aiutarsi a vicenda e di perfezionare i meccanismi, hanno raggiunto una buona intesa. Negli ultimi 3 turni il Benevento ha collezionato 5 punti, ma soprattutto ha incassato appena 2 reti (solo Ternana e Frosinone hanno fatto meglio con nessuna ed una sola rete al passivo). Si ripartirà dunque dal terzetto green, con un età media di 22,6 anni, per contrastare il più forte attacco della Serie B, quello della Reggina, capace di andare a segno per 24 volte in 13 gare, con l'impressionante media di 1,84 reti. Non ci sarà un giocatore in particolare a cui stare attenti anche perché nella squadra di Inzaghi segnano praticamente tutti: gli amaranto sono stati in grado di mandare in gol ben 12 calciatori diversi, con il nazionale Under 21 Giovanni Fabbian, centrocampista in prestito dall'Inter, atleta più prolifico con 4 reti.

Seguono gli attaccanti esterni Canotto e Menez a quota 3 marcature con 2 assist ciascuno, gli stessi di Rivas che invece è andato a segno 2 volte. Il re degli passaggi vincenti però è il laterale mancino, ovvero Gianluca Di Chiara (ex di turno insieme a Camporese, Crisetig e Federico Ricci) con 3. Occhio pure al difensore centrale Michele Camporese, vera e propria bestia nera del Benevento, ex col dente sempre avvelenato (quest'anno ancora a secco) che ha già bucato i sanniti con le maglie del Cosenza nel 2022, del Pordenone nel 2019 e del Foggia nel 2018. Partita dal sapore particolare pure per Letizia, Improta, Schiattarella, Tello, Pastina e Foulon che si ritroveranno di fronte Pippo Inzaghi che li ha allenati in giallorosso per due anni (una sola stagione, quella in A nel caso di Foulon) e con il quale hanno condiviso la straordinaria cavalcata nell'irripetibile stagione dei record. Stesso discorso, anche se con pochissime presenze, per i vari Manfredini, Lucatelli, Sanogo e Basit.



Nel frattempo, un'altra buona notizia dall'allenamento di ieri, disputato sotto una pioggia battente: alla ripresa si è rivisto finalmente sul campo pure Nwankwo Simy, che ha ricominciato a correre (provando scatti e allunghi) e pure effettuato esercitazioni con il pallone mediante scambi, anche se ha svolto differenziato rispetto al resto della ciurma. Una novità incoraggiante che dovrebbe essere il preludio al ritorno in gruppo del nigeriano, cosa che può avvenire entro la fine di questa settimana, al punto che per lui potrebbe scattare anche la convocazione per il lunch-match di domenica mattina (anche se non c'è ancora la certezza assoluta sul fatto che salirà sul pullman con i compagni). Poco alla volta, le cose si stanno rimettendo a posto e l'infermeria si sta svuotando. Il prossimo, in ordine di tempo, sarà Frederic Veseli, anche lui molto vicino a riprendere il lavoro sul terreno di gioco, mentre c'è ancora da aspettare per Ciano e Vokic. In ogni caso, Cannavaro sta lavorando con una pattuglia di uomini molto più folta rispetto al passato, e questo gli sarà assai utile per la cura di certi dettagli e di alcuni aspetti tattici che magari, a causa di un organico ridotto all'osso, era stato costretto a tralasciare per dare la priorità ad altre situazioni più urgenti da correggere.



Oggi la squadra è attesa da una doppia seduta fissata all'antistadio Imbriani e, dunque, si allenerà sia di mattina che di pomeriggio. Sabato, dopo la rifinitura mattutina, la partenza per Reggio Calabria immediatamente dopo il pranzo in un locale del centro cittadino. Per l'acquisto dei tagliandi del settore ospiti del Granillo bisogna, invece, aspettare ancora un po', come già ribadito: solo da domani mattina, sul circuito VivaTicket (online o presso le ricevitorie autorizzate), sarà possibile dotarsi del biglietto al costo di 16,50 euro, inclusi diritti di prevendita.