Ultimo giorno di ferie per i giallorossi. Domani zaini in spalla e partenza per il ritiro di una settimana a Roma. Già prima di tornare in città, la squadra potrebbe ritrovarsi ad accogliere qualche volto nuovo, considerato che Cannavaro è stato molto esplicito e ha chiesto tra i quattro e i cinque innesti, a cominciare dal terzino sinistro, per il quale la trattativa non fa registrare sostanziali novità.

Il Benevento ha scelto Alin Tosca, con cui ha già l'accordo per un biennale con opzione, ma senza il via libera del Gaziantep la situazione non si sblocca. Il poliedrico difensore rumeno vuole tornare nel Sannio e sta pressando il club turco per essere ceduto, considerato che non è nemmeno più titolare inamovibile come nelle tre stagioni appena trascorse. A giorni potrebbero esserci sviluppi, ma nel frattempo la dirigenza si starebbe cautelando con delle alternative. Una di queste è rappresentata da Luca Ranieri della Fiorentina, che però ha anche richieste dalla serie A. Cannavaro ha chiesto la copertura di due ruoli in difesa. Non solo il terzino sinistro ma pure un altro difensore centrale. E l'arrivo di Tosca, che può ricoprire entrambe le funzioni, farebbe risparmiare una duplice operazione. Ranieri ha un profilo abbastanza simile ma è meno a suo agio in mezzo rispetto al nazionale della Romania. Se non dovesse arrivare uno tra Tosca o Ranieri, Foggia sarebbe costretto a prenderne due per accontentare il tecnico. Cannavaro ha necessità pure di un rinforzo a centrocampo, settore dove regnano abbondanza e versatilità ma difettano velocità e fisicità. Milanese della Cremonese è rapido e con i piedi buoni (può agire da mezzala, da vertice basso e da esterno) ma non è strutturato, però è un pallino del diesse Foggia, per cui può essere un nome spendibile. Si è parlato anche di Kastanos, che però la Salernitana non cede fin quando non arriva un sostituto; più defilato Machin del Monza, che però potrebbe rientrare in gioco nelle prossime settimane. In attacco occorrono due pedine, una che possa agire sia da punta laterale che da trequartista e un centravanti di manovra. Il profilo più gradito è quello di Listkowski del Lecce, che può disimpegnarsi facilmente in entrambe le mansioni, ma c'è anche Bidaoui, che però è meno efficace dietro la punta. Il rifinitore ideale per Cannavaro è Mattia Valoti del Monza, sul quale però c'è grande concorrenza (Brescia e Cagliari in primis) ma anche in questo caso Valoti, che ha visione di gioco e piede vellutato, non è un esterno da 4-3-3. Per la punta centrale, Cannavaro, che ne ha due da area di rigore, preferirebbe variare con una che partecipi pure attivamente alla costruzione della manovra. Perciò ha messo gli occhi sul conterraneo Gennaro Tutino, che all'occorrenza può giocare anche largo o da seconda punta. Esposito e Gytkjaer gli altri nomi caldi, ma nelle ultime ore Foggia sta monitorando anche un altro profilo interessante, quello dello spagnolo Pablo Rodriguez del Lecce, sgusciante 21enne scuola Real che vede la porta come pochi e che può agire in qualunque posizione sul fronte offensivo. E dunque il piano del Pallone d'oro per rimettere a posto le cose e cambiare marcia è quella di migliorare la difesa con due arrivi (che Foggia sta cercando di ridurre uno con Tosca), uno a centrocampo e due in attacco. È evidente che la maggior parte di questi innesti andranno bilanciati, ove possibile, con altrettante uscite e quindi il compito del direttore sportivo sarà ancora più arduo perché gli toccherà pure operare diverse cessioni. Al riguardo, sempre più in odore di partenza Forte, sul quale è piombata anche la capolista Frosinone.

Tra gli ex, Giovanni Ignoffo è il nuovo allenatore dell'Acireale (serie D, girone I) e ha portato con lui in Sicilia anche il metronomo Giovanni Volpicelli, reduce dall'esperienza con la Paganese. Il centrocampista Gioele Mincione, che è pure un sannita doc, si è trasferito dall'Agropoli capolista in Eccellenza, al Portici (serie D, girone G) dove ha ritrovato gli altri due ex giallorossi Filogamo e Mirante e peraltro ha già esordito nell'ultimo match dell'anno contro l'Atletico Uri. Il terzino 2002 Francesco Solimeno è un nuovo giocatore del Vastogirardi (serie D, girone F). Enrico Pezzi, che ha disputato la prima parte di stagione col Tre Fiori di San Marino (con cui ha disputato pure l'Europa Conference League), per poi passare al Francavilla, ha firmato con il Notaresco (serie D, girone F), dove troverà il centrocampista beneventano classe 82 Alessandro Bruno, che sta disputando in Abruzzo l'ultima stagione della sua lunga carriera.