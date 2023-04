Agostinelli sorride solo a metà: Mattia Viviani è tornato a unirsi al resto della truppa, Gaetano Letizia sta provando ad accelerare i tempi per il rientro, mentre due portieri su tre sono out per infortunio. Il capitano sta meglio e ieri mattina si è allenato finalmente anche con il pallone sotto l'occhio vigile del riatletizzatore Adriano Bianchini. Scatti, cambi di direzione, giravolte, corsa palla al piede, il tutto per un'oretta a discreto ritmo con il fisico che ha risposto più che bene.

Questo mentre i compagni svolgevano lavoro di forza in palestra e sul campo non si sono proprio allenati. Nel pomeriggio i ruoli si sono invertiti: la ciurma quasi al completo a lavorare sul manto erboso dell'«Imbriani» (esercitazioni ad alta intensità con palle miste a lavori di mantenimento su superfici ridotte), mentre Letizia è arrivato in ritardo ed è rimasto in borghese accomodandosi sulla tribunetta per assistere alla sgambatura dei compagni. Ancora non ci sono certezze sul suo recupero in vista del match contro il Parma, ma di certo sono stati compiuti notevoli passi in avanti. Se non rientrerà con i ducali, sarà convocato per la sfida con il Cittadella. La squadra ha affrontato la doppia seduta con i ranghi praticamente al completo, inclusi i vari Schiattarella, Ciano e Farias, preservati martedì alla ripresa dopo aver speso tanto a Palermo. Stesso discorso per Viviani, vittima solo di un lieve affaticamento all'adduttore (che lo aveva costretto a chiedere il cambio nell'intervallo al «Renzo Barbera»), che grazie al giorno in più di riposo ha già smaltito.

Assenti, oltre al lungodegente Capellini (che però ha iniziato a riaffacciarsi al campo e si sta sottoponendo alla riabilitazione post-intervento), due dei tre portieri, ovvero Paleari e Lucatelli. Il primo è alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata in uno scontro di gioco nella partitella conclusiva di martedì pomeriggio, il secondo è fermo da due giorni e si allena solo in palestra. L'unico disponibile al momento è Manfredini, già titolare a Palermo per via del problema alla spalla che Paleari non ha ancora del tutto risolto. Ma Agostinelli con ogni probabilità contro il Parma si sarebbe ancora affidato al dodicesimo e non a Paleari, considerando la buona prestazione con i rosanero e le maggiori garanzie che Manfredini offre sul piano fisico. Qualora avesse avuto un piccolo dubbio, il nuovo stop dell'estremo di Giussano ha contribuito a fugarglielo. Il problema è che neppure il terzo portiere, Igor Lucatelli, sta benissimo, per cui ieri oltre a Manuel Esposito, già aggregato alla prima squadra da due settimane, è stato chiamato il numero uno dell'Under 17 Alessandro Nunziante, talento foggiano di grande prospettiva ripetutamente convocato nella nazionale italiana di categoria. Lucatelli tuttavia non dovrebbe avere nulla di grave e viene costantemente monitorato in attesa che possa riaggregarsi al gruppo. Agostinelli sui giocatori di movimento, eccetto Capellini e forse Letizia (ma nel suo caso non è detta ancora l'ultima parola) rischia di avere addirittura problemi d'abbondanza, cosa mai riuscita ai suoi predecessori. Tra le altre cose, si sono allenati insieme ai compagni pure i vari Pastina, La Gumina, Simy, Vokic, Agnello, Sanogo e Basit, tutti esclusi dalla trasferta di Palermo per scelta tecnica. In tal caso non si può parlare di reintegro, in quanto nessuno di costoro è stato messo fuori rosa. Tuttavia per il confronto con il Parma può essere che a qualcuno di questi sia consentito di andare in panchina, trattandosi di una partita casalinga, ma Agostinelli deciderà solo tra oggi e domani il da farsi e soprattutto se portare o meno l'intero organico nel ritiro dell'hotel «Europa - Villa Il Sogno» di Venticano domenica sera.



Il tecnico può attingere dall'organico a piene mani e questo è un bene, avendo la facoltà di contare su diverse alternative per ciascun ruolo. Tutto comunque lascia presagire che, per quel che riguarda il sistema di gioco, si vada verso la riconferma del 3-5-2 ammirato a Palermo. Per oggi Agostinelli ha programmato una sola seduta, da effettuarsi nel pomeriggio.



Procede a discreto ritmo la prevendita che vede i ticket di tutti i settori a prezzi stracciati (2 euro esclusi diritti): circa 500 i tagliandi venduti finora, di questi i tifosi del Parma ne hanno acquistato per il momento una ventina.