Benevento, risoluzione contrattuale per Cannavaro e il suo staff

Dopo l’ufficialità di Stellone è arrivata anche la risoluzione dei contratti di Cannavaro e del suo staff, con tanto di comunicazione ufficiale del Benevento.

L’ormai ex allenatore si è recato oggi in sede per interrompere il rapporto lavorativo che sarebbe dovuto durare fino al giugno 2024; rescissione anche per il vice Paolo Cannavaro, per il collaboratore tecnico Francesco Troise, per il preparatore dei portieri Franco Cotugno e per il preparatore atletico Jordi Garcia.