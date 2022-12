Benevento, ritiro invernale: la squadra andrà a Roma

Fabio Cannavaro lo aveva anticipato prima della sfida con il Modena, ora la società ha deciso.

Da inizio gennaio la squadra si trasferirà in ritiro a Roma, nella struttura del Mancini Park Hotel per due intense settimane di lavoro durante la sosta.

I giallorossi prepareranno quindi nella Capitale il match di Cosenza, il primo del girone di ritorno, in programma il prossimo 15 gennaio al San Vito Marulla. La struttura è stata già utilizzata in passato per il ritiro estivo del 2015 e del 2016 e anche per un richiamo invernale di preparazione nel gennaio 2020.