Il 2023 del Benevento ricomincia questa mattina: appuntamento alle 9 al Ciro Vigorito per salire sul bus societario con destinazione Roma. L'arrivo al Mancini Park Hotel è previsto tra le 11.30 e le 12. Poi la comitiva giallorossa si sistemerà nelle camere assegnate e si accomoderà all'interno del ristorante per il pranzo. Dopo un breve riposino nelle rispettive stanze, tutti al campo per la prima seduta d'allenamento di giornata, prevista nel pomeriggio. E sarà più o meno questo il programma giornaliero che scandirà i ritmi della settimana che la squadra trascorrerà nella quiete della Capitale, fino a mercoledì 11. Finite le vacanze, archiviato il Capodanno, si torna a sgobbare sul rettangolo verde nella speranza che l'approccio sia diametralmente opposto a quello della sfida col Perugia, affrontata con un atteggiamento inspiegabile.

Nessun elenco di convocati è stato stilato: per il ritiro partiranno tutti, compresi gli infortunati che ne avranno ancora per qualche mese come Letizia e Vokic. Cannavaro esige che la squadra si riconnetta in maniera totale ed esemplare con il lavoro, con i sacrifici sul campo, con l'apprendimento di nozioni tattiche e soprattutto con lo spogliatoio, alla stregua di un gruppo dove tutti remino nella stessa direzione. Chi non sarà in grado di riallinearsi, o darà segnali di insofferenza, sarà allontanato e messo immediatamente sul mercato. Saranno 7 giorni importanti sul piano del confronto motivazionale, perché il tecnico li utilizzerà per capire chi c'è, e vuole esserci profondendo tutte le energie, e chi invece non se la sente, non si trova a suo agio e ha intenzione di cambiare aria per qualsiasi ragione, dal non sentirsi valorizzato appieno al non essersi ambientato, passando per il ritenere d'aver dato già quel che poteva o aver chiuso un ciclo, con necessità di tornare nuovi stimoli. Il Benevento rientrerà in città per una toccata e fuga, perché poi il 14 gennaio si metterà ancora una volta in viaggio alla volta di Cosenza, dove il 15, al San Vito Marulla, riprenderà il suo campionato contro i rossoblù ultimi in classifica.



Nel frattempo Pasquale Foggia continua a scandagliare il mercato a caccia dei rinforzi giusti, con un occhio alle cessioni. Al momento non ha ancora affondato il colpo, ma restano vivi i contatti con Monza e Parma per Valoti e Tutino, che sono da tempo i due principali obiettivi del mercato, anche perché rappresentano i profili più graditi a Fabio Cannavaro. Ed è principalmente su di loro che sta lavorando il direttore sportivo, perché servono giocatori pronti, forti e funzionali al progetto, in grado di elevare sensibilmente il tasso tecnico. L'offensiva per entrambi verrà sferrata solo dopo il summit previsto per questa sera a cena al Mancini con Cannavaro e lo staff tecnico. In difesa leggera frenata per Tosca, ma solo perché l'allenatore e il diesse vogliono capire chi ha intenzione di restare e chi desidera cambiare aria e vedere se le loro impressioni (e conseguenti valutazioni) collimano con quelle dei calciatori stessi. Il jolly difensivo rumeno, che ha già un accordo di massima col Benevento, prima di comunicare al Gaziantep la sua volontà di andare via, vuole la conferma che Cannavaro sia convinto di puntare su di lui. Se dovesse arrivare l'ok del Pallone d'oro, in settimana l'operazione Tosca potrebbe essere anche definita.





Sul piano delle uscite, Francesco Forte resta sempre il più corteggiato. Come detto ieri, su di lui è piombato il Frosinone con un'offerta da 250mila euro per il prestito più 850mila per il riscatto che tuttavia non soddisfa, per ora, il Benevento. La Reggina ha battuto in ritirata (strategica) quando il club sannita non solo non ha fatto una piega dinanzi alla proposta di due milioni formulata, ma ha lasciato chiaramente intendere che fosse insufficiente al valore dell'attaccante. Il diesse amaranto Taibi si è premurato di fare un passo indietro per la paura di ritrovarsi impelagato in eventuali giochi al rialzo, al punto che avrebbe sondato Coda e Inglese che però, considerando pure gli ingaggi, si è accorto costino più di Forte.



Tra gli ex, la mezzala classe 97 Andrea Vallocchia è passato dal Cosenza alla Reggiana (serie C, girone B). Il trequartista classe 2003 Samuele D'Agosto è un nuovo giocatore della Sangiovannese (serie D, girone E), il mediano 2003 Simone Cesarano è passato al Sant'Antonio Abate (Eccellenza campana). Il centrocampista camerunese 2000 Henrick Nembot Yacine (che arrivò in Italia su un barcone) e il difensore centrale 2001 Simone Sannia approdano entrambi al Castrovillari (serie D, girone I). Il centrocampista classe 92 Liberato Russo è stato ingaggiato dal Nola (serie D, girone G).