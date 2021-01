Schiattarella positivo, il Benevento perde il centrocampista per la delicata trasferta di Crotone, in programma domenica prossima alle 15. A comunicarlo la stessa società giallorossa, che ha evidenziato che «Pasquale Schiattarella è risultato positivo al Virus Sars Covid 19, dopo la negatività riscontrata nelle giornate del 9, 11, 12 e 13 gennaio scorso». Il club del presidente Vigorito, inoltre, attraverso il proprio staff medico, informa «che l'atleta non ha avuto contatti con il resto del gruppo squadra dal 10 gennaio e che a scopo precauzionale era già stato posto in isolamento presso il proprio domicilio dal pomeriggio dell’11». Per quanto riguarda il resto della squadra il Benevento fa sapere che «tutti gli altri elementi del gruppo squadra, attualmente negativi, sono in isolamento con metodica domicilio-lavoro».

