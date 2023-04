Benevento-Spal 1-3, il fallimento continua: i ferraresi passeggiano al Vigorito

Il Benevento fallisce la partita della vita: al Vigorito la Spal passa 3-1 e continua a tenere la fiammella della speranza accesa. I giallorossi restano a 29 punti, aspettando i risultati delle altre che potrebbe allontanarlo sempre di più dalla zona playout e relegarlo all’ultimo posto.

Stellone sceglie il 3-5-2 e dà una maglia da titolare a Pastina che gioca nei tre di difesa. Letizia torna alto a destra, con Foulon sulla fascia opposta; Improta gioca mezzala. Davanti il confermato tandem Carfora-Pettinari. Pronti via e il Benevento rischia subito di andare sotto: La Mantia gira alto un pallone all’altezza del dischetto del rigore. Al 3’ punizione insidiosa in area di Pastina, devia un difensore della Spal in corner. Proprio sull’angolo Tosca va di testa, c’è Alfonso.

All’8’ Carfora spara alto una palla in area, crossata da Foulon, ma il belga era in offside, il gol quindi sarebbe stato annullato. Al 16’ pericolosissima la Spal con una conclusione mancina del sannita Meccariello, Paleari si distende e para. Al 29’ grande palla gol per la Spal: punizione di Nainggolan verso il secondo palo dove La Mantia sfugge a Foulon ma da due passi centra clamorosamente il palo di testa. Al 33’ gli estensi passano: punizione di Nainggolan, Tosca libera l’area di testa ma la palla finisce sui piedi di Prati che di prima intenzione batte da fuori Paleari. Reagiscono i giallorossi, Pettinari e Carfora duettano al limite, il classe 2006 calcia, Alfonso ci mette il guantone. Sull’angolo seguente la palla arriva sul secondo palo a Foulon che stoppa e calcia da fuori col sinistro, palla che si infila alla sinistra di Alfonso complice anche una deviazione di Contiliano. Si va al riposo in parità.

Il Benevento si presenta subito bene con un colpo di testa di Tello, bloccato senza problemi da Alfonso. Risponde la Spal al 4’ con una conclusione insidiosa di Contiliano, deviata in corner. Al 6’ la Spal ripassa in vantaggio, Maistro calcia, Veseli respinge e la palla resta in area dove si avventa Celia che insacca col sinistro. All’11’ triplo cambio per Stellone: fuori Schiattarella, Improta e Pastina, dentro Kubica, Ciano e La Gumina. Al 15’ Tello ci prova a giro, palla che finisce a lato. Al 21’ la Spal segna la terza rete, Nainggolan va via a sinistra e crossa per l’ex Moncini che di testa anticipa Foulon e batte Paleari. Il Vigorito inizia a svuotarsi. Al 26’ pericoloso La Mantia di testa, Paleari c’è. Entra Karic per Pettinari. Dalla curva sud arrivano cori di contestazione per i calciatori giallorossi. In pieno recupero Paleari deve negare il poker a Rabbi. Al triplice fischio scatta la contestazione con tecnico e squadra chiamati sotto la Sud.