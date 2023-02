Meno male che Tello c'è. Gli attaccanti continuano a non segnare ma il Benevento ha trovato il suo bomber e per ora si fa bastare il colombiano, unico giallorosso a rete nel 2023. In attesa di un rinforzo in attacco che potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana, Stellone si gode la prima vittoria da quando gli è stata affidata la panchina.

Benevento-Brescia 1-0, Tello scaccia la crisi: prima vittoria per Stellone Benevento, Stellone: «Col Brescia solo la vittoria. Svincolati? Valuteremo...»

Concreta e pragmatica, la squadra messa in campo dal nuovo allenatore ha conquistato il pubblico e si è meritata l'ovazione finale da parte dello stadio. Addirittura commosso, con i lucciconi agli occhi, Oreste Vigorito al triplice fischio, dopo aver incassato il sostegno e l'incitamento a non mollare dei tifosi assiepati in tribuna. Ritrovato il feeling tra calciatori, società e piazza. Ognuno ha fatto il proprio dovere. Dagli spalti niente insulti ma incoraggiamento e applausi, anche nei confronti di chi non ha brillato, per tutta la durata del match.

Il presidente è rinfrancato dalla prestazione, dal risultato e dall'affetto che gli è stato tributato, e vuole regalare un altro attaccante a Stellone.

Per questo sta trattando personalmente l'arrivo di uno svincolato, con vari nomi sul taccuino. Come anticipato, tra i centravanti proposti c'è il norvegese Ola Kamara, ma ci sono pure l'olandese Jurgen Locadia e il danese Nicolai Jorgensen (anche se quest'ultimo profilo non è stato stato preso in considerazione). Fra i tre profili, particolare interesse ha però destato Ola Kamara, classe 1989, capocannoniere della Major League Soccer nel 2021 con 19 reti. Kamara è inserito nella "Free Agency List" della Mls essendo arrivato a fine contratto con il Dc United, franchigia della città di Washington. Centravanti con il gol nel sangue, ha superato quota 150 gol in carriera tra tutte le competizioni (attualmente è a quota 160), Kamara è dotato di buona tecnica e rapidità di esecuzione e inoltre sa muoversi negli spazi stretti. Il suo obiettivo infatti è quello di tornare in Europa e, difatti, lo scorso settembre ha acquistato un terreno in un'area verde di Oslo, la città in cui è nato (anche se il papà è originario della Sierra Leone), dove ha intenzione di costruire la sua nuova casa per poi trasferirsi a fine carriera con la famiglia. È stato proposto anche al Brescia, che come i giallorossi è a caccia di un'altra punta. Locadia ha da poco lasciato il Persepolis in Iran, mentre l'ultima esperienza di Jorgensen è stata in patria con il Copenaghen.



Vigorito e Stellone sanno che le prossime cinque gare saranno decisive e non possono essere affrontate solo con La Gumina e Simy, visto che Ciano, Farias e Pettinari ne avranno per almeno un mese. Pertanto il presidente, aiutandosi con i propri contatti, sta scandagliando il mercato dei calciatori senza contratto.



Quanto agli infortunati, Pettinari si sottoporrà domani a ulteriori approfondimenti medici per valutare meglio l'entità della lesione. Stesso discorso per Capellini, che soffre di infiammazione nella zona del pube ed effettuerà gli esami strumentali per capire cosa c'è che non va. Da valutare le condizioni di Paleari, che nel calciare un rinvio al 44' del primo tempo ha avvertito una fitta alla coscia (e difatti l'ultima rimessa dal fondo l'ha lasciata a Tosca) e di Viviani, uscito claudicante toccandosi i muscoli flessori della gamba destra. La speranza è che nel suo caso si sia trattato esclusivamente di crampi. Si attende il rientro di Glik dalla Polonia, cosa che dovrebbe avvenire tra qualche giorno, dopodiché il centrale difensivo comincerà la riabilitazione con relative terapie a Benevento, secondo il protocollo stabilito dal medico della nazionale polacca che lo ha operato.

La preparazione dei giallorossi riprenderà domani con una seduta pomeridiana: nel mirino la trasferta di domenica prossima ad Ascoli che si disputerà alle 16.15. I cartellini gialli rimediati col Brescia non procureranno danni in casa giallorossa, perché nessuno tra i vari Letizia, Kubica, El Kaouakibi e Koutsoupias era in diffida. L'Ascoli dell'ex Francesco Forte invece perderà per squalifica il suo miglior attaccante, Cedric Gondo (autore del gol vittoria su rigore a Parma) e anche il centrocampista Samuel Giovane, ammonito dalla panchina. Da domani si apre ufficialmente la prevendita per il settore ospiti dello stadio "Del Duca" che ha una capienza di 900 posti.