Stellone perde Tello per squalifica ma recupera in un sol colpo per la trasferta di sabato a Pisa Paleari, Veseli, Koutsoupias, Basit e Vokic per la complicata trasferta di Pisa. Niente da fare per i vari Glik, Ciano, El Kaouakibi e Perlingieri, mentre Pettinari verrà valutato nei prossimi giorni.

Ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti all'Antistadio "Imbriani", Paleari, Koutsoupias e Vokic si sono allenati a pieno regime completando per intero la seduta, mentre Veseli e Basit si sono aggregati parzialmente al gruppo. Stellone ha risparmiato loro la partitella finale a ranghi misti, nel corso della quale l'albanese e il ghanese si sono dedicati ad esercizi specifici a bordocampo. Si è trattato comunque di una precauzione, perché per sabato saranno entrambi disponibili. Terapie e palestra per Ciano ed El Kaouakibi, assenti Glik e Perlingieri.

Differenziato invece per Pettinari, che in un primo momento è rimasto in palestra e poi è sceso sul campo per seguire il suo personalizzato protocollo di recupero. L'attaccante è sofferente per l'infiammazione di una vecchia cicatrice al polpaccio della gamba destra, problema diagnosticatogli per la prima volta a Lecce nel 2018 (restò fuori oltre un mese per una lesione) che si ripresentò nel 2021 sempre in Salento (allora la risonanza magnetica evidenziò una lieve contrattura, più o meno lo stesso fastidio che gli è capitato ad inizio settimana scorsa qui nel Sannio). Probabilmente, nel tentativo di non sovraccaricare troppo il semimembranoso della gamba sinistra, dopo l'infortunio di 25 giorni fa, il centravanti ha avvertito un indurimento al polpaccio della gamba opposta che già in passato gli aveva procurato problemi. Nulla di particolarmente serio per fortuna, per cui adesso sarà una corsa contro il tempo senza forzare troppo ma rispettando appieno le tempistiche. Pettinari sarà monitorato per tutta la settimana e se non dovesse farcela per Pisa, tornerà arruolabile per la successiva trasferta di Bari dopo la sosta.

Oggi intanto il giudice sportivo comminerà la squalifica a Tello e per Stellone c'è una questione aperta sul tavolo: come sostituire il capocannoniere stagionale del Benevento (e vice bomber dello scorso anno), il giocatore di cui i giallorossi hanno dimostrato, dati alla mano, di non poter fare proprio a meno? È ancora presto per prendere una decisione ma le ipotesi al vaglio sono attualmente tre: avanzare Acampora sulla linea dei trequartisti come già accaduto in passato, impiegare in quella posizione Koutsoupias lasciando lo stesso Acampora ad agire da mezzala, oppure utilizzare una soluzione più offensiva, scegliendo di schierarsi con due punte e dunque sceglierne due da inserire nell'undici titolare tra Simy, La Gumina, Farias e Carfora.

Quasi certamente il tecnico aspetterà qualche giorno prima di definire il suo orientamento. L'idea è quella di fare più prove in questi giorni per verificare quale scelta possa rivelarsi quella migliore. Il Pisa nel suo stadio è una squadra molto temibile ma non certo una corazzata. Ha perso già quattro gare e oltre a Genoa e Reggina in avvio di torneo, sono andate a fare il blitz all'Arena Garibaldi nelle ultime settimane, in rigoroso ordine cronologico, anche Cittadella e Sudtirol.

Stellone tuttavia non perde di vista la fase difensiva. Nella sgambatura di ieri l'allenatore, dopo il lavoro di potenza metabolica, quello di possesso palla e prima della partitella, si è soffermato sui posizionamenti del pacchetto arretrato in occasione dei calci da fermo. La formazione di D'Angelo non è ai livelli della Ternana ma è estremamente pericolosa sulle palle inattive e quindi bisognerà stare molto attenti. Oggi è in programma una sessione mattutina, mentre domani una pomeridiana tutte e due sul manto erboso dell'Imbriani mentre giovedì ci si trasferirà al Ciro Vigorito. Venerdì rifinitura antimeridiana, pranzo in città e partenza in pullman per Afragola, da cui, in treno, si raggiungerà la stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Da lì ultimo transfer col bus societario per Pisa, presso l'hotel prescelto come quartier generale.

Da ieri sono intanto sono acquistabili (fino alle 19 di venerdì sera) presso le ricevitorie autorizzate del circuito Ticket One e presso il sito sport.ticketone.it, i tagliandi per il settore ospiti dell'Arena Garibaldi al prezzo di 16,50 euro comprensivi di diritti di prevendita. Alle 20 di ieri ne risultavano emessi all'incirca una decina.