La sfida tra Benevento e Torino allo stadio Vigorito apre la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. In palio punti importanti per la salvezza di entrambe, con i sanniti reduci dalla cocente sconfitta di Crotone (4-1) e il Torino dal deludente pareggio casalingo (0-0) contro lo Spezia. Per i granata ci sarà l'esordio in panchina del nuovo allenatore Nicola.

LA PARTITA IN DIRETTA

BENEVENTO (4-3-2-1)

1 Montipò; 16 Improta, 15 Glik, 13 Tuia, 93 Barba; 56 Hetemaj, 10 Viola, 29 Ionita, 8 Tello, 17 Caprari; 9 Lapadula.

A disposizione; 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 5 Caldirola, 6 Basit, 11 Maggio, 14 Dabo, 18 Foulon, 20 Di Serio, 44 Iago Falque, 58 Pastina. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2)

39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, , 13 Rodriguez; 17 Singo, 7 Lukic, 88 Rincon, 77 Linetty, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 9 Belotti.

A disposizione: 25 Rosati, 32 Milinkovic-Savic, 3 Bremer, 6 Segre, 8 Baselli, 10 Gojak, 20 Edera, 24 Verdi, 26 Bonazzoli, 29 Murru, 99 Buongiorno. All. Nicola.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

