Per un centravanti che va, un altro che arriva in casa giallorossa. Come aveva programmato, Marcello Carli lascia partire Gabriele Moncini solo dopo aver ingaggiato Alexis Ferrante, attaccante argentino prelevato dalla Ternana, che ha giocato da titolare nella prima giornata di B con i neroverdi (contro la Samp lo scorso 19 agosto). Ferrante arriva con la formula «light» del prestito con diritto di riscatto fissato a 300mila euro, pronto a trasformarsi in obbligo (ma ribassato a 200mila euro), al raggiungimento di 25 presenze con almeno 45' disputati.

Il Benevento ha quindi liberato Gabriele Moncini, ceduto al Brescia, fresco di riammissione in B grazie alla sentenza del Consiglio di Stato, per la cifra tonda di un milione di euro. Contando anche il risparmio sull'ingaggio che pesava sul bilancio per complessivi 450mila euro, il club sannita realizza un plusvalenza da quasi un milione e mezzo. Il costo del cartellino di Moncini era difatti già stato ammortato in funzione del contratto triennale che il Benevento gli aveva fatto sottoscrivere a gennaio del 2020, mentre l'annualità corrente era determinata dall'opzione unilaterale di rinnovo esercitata dal club prima di formalizzare il prestito alla Spal a metà luglio del 2022.

La punta di Pistoia, che aveva più volte espresso il desiderio di andar via per problemi familiari, in questo modo viene accontentata e si avvicina a casa (ora distante 300 km a fronte degli oltre 500 che lo separavano da Benevento) e si guadagna un contratto triennale con le «rondinelle». Ieri mattina è passato al campo a salutare i compagni e nel tardo pomeriggio di ieri ha raggiunto Brescia per sottoporsi alle visite e poi mettere l'accordo nero su bianco. Quanto al 28enne argentino di Buenos Aires, trasferitosi in Italia con la famiglia a soli 12 anni, cresciuto prima nelle giovanili del Piacenza e poi in quelle della Roma, si ricorda una convocazione in prima squadra nel 2013 con Zeman che poi lo ha voluto a Foggia nel 2021/22. Con il boemo la sua migliore stagione in C, corredata da 15 marcature. Lo scorso anno a Cesena aveva davanti il bomber Corazza, solo 13 gare dall'inizio su 31 totali e appena 2 reti all'attivo. La Ternana lo prelevò dal Fano nell'estate del 2019, lo ha tenuto con sé due anni prima di mandarlo per altrettante volte in prestito. Si tratta di un attaccante che si sacrifica e gioca per la squadra. A Benevento cercherà il rilancio dopo l'opaca stagione scorsa. È arrivato in città ieri in serata e già questa mattina sarà al campo per conoscere lo staff tecnico (mentre per i compagni dovrà aspettare il pomeriggio, visto che l'unica seduta è fissata alle 16.30).

Intanto Carli e Innocenti da ieri alle 12 sono allo «Sheraton San Siro» di Milano (oggi li raggiunge il vice presidente Diego Palermo) e, dopo aver perfezionato questa doppia operazione, mentre Angelo Veltri ieri ha effettuato le visite mediche alla Recanatese e svolto il primo allenamento (oggi l'ufficialità), stanno cercando di piazzare Tello e Acampora. Per quest'ultimo il rischio che resti in giallorosso al momento è elevato, dato che le proposte latitano. Per il colombiano c'è qualche opzione in più ma occorre un'offerta seria.

Nel frattempo regna il caos sui biglietti per il settore ospiti del «Liguori» per domenica. Prima avviata (una cinquantina i tagliandi venduti) e poi stoppata la vendita sul circuito «Etes» (a 20 euro) in attesa delle determinazioni dell'Osservatorio (che saranno pubblicate questa mattina) e della riunione del Gos, fissata per le 9.30 al Commissariato di Torre del Greco.