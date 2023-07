Quella odierna è una data che segna un vero e proprio spartiacque tra vecchia e nuova gestione in seno al Benevento calcio. Oltre ad aprirsi ufficialmente la finestra estiva di calciomercato con la possibilità di depositare i nuovi contratti (non ancora ufficializzata la data di chiusura, ma dovrebbe trattarsi del 31 agosto o del primo settembre), da oggi non sono più calciatori giallorossi Abdallah Basit, Diego Farias, Daam Foulon, Kamil Glik, Roko Jureskin, Antonino La Gumina, Maxime Leverbe, Stefano Pettinari, Siriki Sanogo, Nwankwo Simy e Dejan Vokic.

Rosa quindi alleggerita dei primi 11 elementi cui verranno saldate le ultime spettanze in modo da chiudere in maniera definitiva il rapporto con ciascuno di loro. A costoro si aggiungeranno presto quelli che non rientrano dei piani della società per la stagione ventura e cioè Gaetano Letizia, Riccardo Improta, Pasquale Schiattarella, Frederic Veseli, Andrès Tello e Alin Tosca. Il 30 giugno sono scaduti anche i contratti di alcuni dipendenti della sede e del settore giovanile che verranno presto rinnovati (anche se non proprio tutti, ma quasi).

Nel frattempo per coloro che non fanno più parte dell'organico ci sono primo sondaggi e informazioni da parte di alcune società: per Glik c'è stato un approccio del Palermo ma poi non se ne è fatto più nulla. La società rosanero rimane alla finestra per il polacco in attesa di sfoltire i ranghi nel reparto difensivo. Stesso discorso per La Gumina che vorrebbe ritornare in rosanero ma i siciliani hanno troppi attaccanti nel roster e per prenderlo dovrebbero cedere qualcuno. Sempre il Palermo vorrebbe prendere sia Tello che Insigne, che potrebbe lasciare il Frosinone.

Ma per il colombiano la concorrenza è agguerrita, ci sono anche Spezia e un'altra big di B mentre la Cremonese dopo aver fatto un sondaggio telefonando a Carli non si è fatta più viva. Situazione di stallo per Letizia, Schiattarella, Improta e Veseli. Per loro solo timidi approcci, ma finora nessuno che si sia fatto avanti in maniera concreta. D'altro canto gli stipendi monstre (450 mila per il primo, 320 mila per il secondo, 300 mila per Improta e 270 mila per l'albanese), unitamente al disastroso campionato che ha propiziato la retrocessione non li aiutano ad avere il necessario appeal. Più ricercati i vari Foulon (Reggiana), Pettinari (Catania, Ascoli e lo stesso Palermo), Vokic (Vicenza). Poi ci sono i calciatori in bilico, quelli cioè di cui il club giallorosso non si vorrebbe privare necessariamente ma se dovesse arrivare qualche offerta sarebbe pronto a valutarla. Su Moncini ha messo gli occhi il Bari (è sempre stato un pallino del diesse Polito), per Viviani il diesse del Palermo Rinaudo ha negato l'interesse ma è comunque appetibile per diversi club cadetti. Caserta ha fatto il nome di Acampora tra i rinforzi che ha chiesto al Cosenza ma la piazza non sembra far fare i salti di gioia al calciatore. E comunque al momento per lo stesso Acampora non c'è alcuna richiesta ufficiale, tantomeno squadre che si sono rivolte al suo procuratore in maniera insistente.

Dopo il no di Carli all'Ascoli al prestito di Paleari, per il portiere non ci sono altre situazioni in ballo e alla fine potrebbe anche restare. Con Manfredini non c'è ancora il rinnovo ma solo perché Carli e il suo agente Parretti non sono ancora riusciti ad incontrarsi. Il prolungamento di un anno dovrebbe tuttavia essere un dettaglio. Comincia comunque a delinearsi l'elenco dei potenziali convocati per il ritiro di Roma, dove lo stesso Carli proprio ieri si è fermato per fare un altro sopralluogo alle strutture dell'hotel "Mancini" di ritorno in Toscana, dopo aver chiuso l'ennesima settimana organizzativa nel Sannio. Anche se mancano anche più di tre settimane alla partenza, i convocati saranno fra i 30 e i 35, perché sono in corso le ultime valutazioni sui giovani che andranno ad aggiungersi ai già sicuri Nunziante, Talia, Alfieri, Rillo, Carfora, Veltri e Sorrentino. Ovviamente in ritiro andranno anche coloro che non rientrano nei programmi del club cui dovrà essere garantito pari trattamento rispetto ai compagni. Nel frattempo sul fronte uscite, il portiere classe 2004 Clemente Tartaro, originario di Marcianise, lo scorso anno alla Sanremese in D, è vicinissimo al trasferimento in prestito alla Casertana, sempre in D. Il Benevento ha numerose richieste per i suoi giovani, in special modo i 2004 e sta valutando le soluzioni migliori per ciascuno di loro.