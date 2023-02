Oreste Vigorito chiama a raccolta i tifosi per la delicatissima sfida con il Brescia. In palio c'è la possibilità di continuare a coltivare il sogno salvezza. Non sono ammessi risultati diversi dalla vittoria, anche il pareggio sarebbe inutile. Si tratta di una partita troppo importante, un appuntamento da non fallire. Il presidente, nel corso di un intervento a "Ottogol", ha invitato tutti ad affollare lo stadio e a sostenere la squadra, mettendo per un attimo da parte le delusioni e le contestazioni.

Tuttavia, la prevendita dei tagliandi per la gara interna di sabato contro le "rondinelle" è ancora abbastanza fiacca (alle 19 di ieri erano 90 i tagliandi emessi, di cui appena 36 acquistati dai beneventani e 54 per il settore ospiti), anche se, qualora i 7.137 abbonati riuscissero ad esserci tutti, sarebbe già un'ottima spinta per la squadra. La speranza è che la gente capisca la particolarità del momento e chi non è abbonato possa ugualmente recarsi al "Ciro Vigorito" per incitare i giallorossi.

«Questo presidente - ha detto Vigorito - vorrebbe la soddisfazione di giocare una partita così importante con tutti voi, come vediamo in tutti gli stadi, a prescindere dall'obiettivo. Ci stiamo giocando un sogno, per raggiungerlo abbiamo impiegato 90 anni. Abbiamo bisogno di voi in questo momento. Ho apprezzato molto il sostegno con il Venezia, ho anche capito i fischi. Niente divisioni, spero e penso che insieme ce la possiamo fare». Vigorito crede ancora fermamente nella salvezza: «Lo vedo dalla reazione della squadra e da un allenatore molto motivato e sereno. Vedo i calciatori che non si sono abbattuti e si allenano con grande professionalità. A retrocedere sarebbe una città intera, non si fanno processi prima, li faremo dopo. Cercando di avere altri 17 anni di grandi soddisfazioni. Non possiamo fare altre errori, faccio mea culpa. Se veramente amate questa società e credete nel vostro presidente, domenica dovete affollare lo stadio, far sentire l'amore per questa maglia e darci una mano. Vi aspetto tutti». Le parole di Vigorito risuonano come un accorato appello a stare vicini alla squadra mettendo da parte, per una volta, rabbia e pregiudizi nei confronti di calciatori che finora, nonostante siano pagati profumatamente, hanno deluso le aspettative. Sarebbe un modo, oltre che per incitarli, anche per non crear loro alibi.



Nel frattempo la squadra continua ad allenarsi agli ordini di Stellone. Ieri doppia seduta all'antistadio "Imbriani": attivazione, lavoro di forza in palestra, esercitazione tattica a tutto campo, lavoro di attacco contro difesa, possesso e partita a tema. Soliti assenti: Glik, che aspetta la chiamata per sottoporsi all'intervento al ginocchio, e Farias, che ha iniziato a sottoporsi alle terapie per curare la lesione di primo grado al bicipite femorale. Lavoro differenziato per Ciano, che non è ancora riuscito a riaggregarsi al gruppo in quanto avverte ancora un pochino di dolore al ginocchio sinistro, lo stesso infortunatosi nello scontro a Como. Quest'ultimo nella seduta odierna potrebbe rientrare col gruppo a pieno regime: molto dipenderà dalle sensazioni che avrà nelle prossime 24 ore. Se non fosse in grado di unirsi ai compagni entro domani, dovrà abbandonare l'idea di rientrare tra i disponibili per il Brescia.

Nel suo caso, tuttavia, filtra un moderato ottimismo. Stellone sabato riavrà comunque ben quattro elementi che non erano stati convocati per Cagliari, ovvero Schiattarella, Viviani, El Kaouakibi e Pastina. Oltre a questi, ci sarà capitan Letizia, con una settimana di allenamenti in più nelle gambe e non è detto che non possa contendersi una maglia da titolare. Un dato non di poco conto considerata la valenza della posta in palio. Per il sistema di gioco sembra scontata la conferma del 3-5-2. In attacco il tecnico sembra orientato a rilanciare Pettinari dal primo minuto in tandem con La Gumina, ma Simy rimane una opzione valida. A centrocampo con il rientro di Schiattarella (ma Viviani non sembra del tutto tagliato fuori), Acampora potrebbe tornare ad agire da mezzala, mentre Tello e Karic si giocherebbero l'ultima posto utile. Sulle corsie si va verso la riproposizione di Improta a destra, mentre a sinistra potrebbe sistemarsi Letizia, se Stellone dovesse giudicarlo in grado di scendere in campo dal primo minuto. Nel trio difensivo, invece, potrebbero non esserci cambiamenti con Veseli, Leverbe e Tosca di nuovo dall'inizio.