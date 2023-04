Principale obiettivo: sfatare il tabù "Ciro Vigorito". Lo stadio di casa nella stagione corrente è stato spesso terra di conquista da parte delle formazioni avversarie, ma stavolta dovrà essere il fortino da blindare per restare aggrappati alla salvezza. Il Benevento è privo di alternative. Deve vincere le due gare interne che restano e cercare di fare risultato nell'intermezzo a Cittadella per poi andare a Perugia all'ultima giornata a giocarsi tutto.



Sofferenze indicibili alternate a momenti illusori poi concretizzatosi quasi sempre nel trionfo della contendente. I numeri d'altro canto parlano chiaro. Su 17 partite disputate nell'impianto di contrada Santa Colomba, i giallorossi si sono imposti soltanto in 3 occasioni (un successo a testa per Caserta contro il Frosinone, per Cannavaro contro il Cittadella e per Stellone contro il Brescia, Agostinelli è ancora a digiuno ma finora ha avuto una sola opportunità, pareggiando con la Reggina) e in ben 9 circostanze sono usciti perdenti. Per fortuna è scongiurato il rischio di eguagliare il peggior risultato della storia, ovvero le 12 battute d'arresto nel 2017/18 alla prima stagione in A (restano solo due gare in casa da disputare e facendo i dovuti scongiuri, si arriverebbe al massimo a 11), ma occorre assolutamente invertire la tendenza in questo sprint finale e mettere a referto 6 punti con Parma e Modena.

APPROFONDIMENTI Paura Benevento, ora la tegola Carfora: infortunio in allenamento Incubo Benevento, ora scatta l'emergenza tra i pali Benevento, rientri sprint: Viviani torna in gruppo, Letizia accelera

E neppure potrebbe essere sufficiente per agganciare il treno playout. I giallorossi al "Vigorito" sono fanalini di coda pure nel computo dei gol fatti (appena 12 in 17 uscite) mentre detengono la terza difesa più perforata con 22 reti al passivo (peggio hanno fatto solo Venezia e Spal con 25). Parlare di ultima spiaggia sarebbe superfluo, perché è evidente che se non si batte il Parma la situazione diverrebbe quasi irrecuperabile ma non ci sarebbe ancora la certezza matematica della retrocessione, perché Perugia e Brescia, rispettivamente diciassettesima e diciottesima a pari merito, al massimo, vincendo entrambe, sarebbero in grado di arrivare a quota 38. E con il Benevento a 31 o a 32 punti e 9 di questi ancora da assegnare a tre giornate dal termine della regular season, rimarrebbe ancora un chance.



Tuttavia resta solo una cosa da fare e cioè bottino pieno contro i ducali nella sfida di domani pomeriggio. Per questo Agostinelli tira dritto e punta a confermare il 3-5-2 schierato a Palermo che ha prodotto buone risultanze e diverse occasioni da rete. Le scelte sono in pratica già fatte ma per la ratifica occorre la rifinitura di questa mattina. Considerato che per Manfredini si è trattato solo di una grande paura (dall'ecografia non è emersa alcuna lesione), tra i pali potrebbero essersi di nuovo capovolte le gerarchie. Se fino ai ieri Paleari era il favorito (ma avrebbe dovuto stringere i denti, perché non è al top) per via delle preoccupazioni in merito alle condizioni di Manfredini, le cose starebbero per cambiare. Ieri mattina nella seduta al "Ciro Vigorito" Nicolò si è allenato con la squadra e quindi Agostinelli, dopo essere stato rassicurato dai medici, sarebbe intenzionato riproporlo come titolare tra i pali. Per il resto rispetto a Palermo ci sarebbero solo due cambi in formazione e cioè Tello per Viviani nel ruolo di mezzala destra e Letizia per Improta in quello di laterale destro. Confermato il tandem d'attacco Ciano-Farias. La vicenda Simy si è conclusa con una multa comminata al calciatore da parte del club giallorosso, che non avrebbe ritenuto sufficientemente adeguate le motivazioni addotte dal nigeriano.