Il Benevento non metterà un euro per assicurarsi Meccariello. Nessun indennizzo alla Spal per un calciatore di 31 anni, reduce da una retrocessione in C. Questa la linea del club giallorosso dopo l'intesa contrattuale con il ragazzo, che ora dovrà trovare il modo per liberarsi facendo capire agli estensi che non vuole restare. I ferraresi in qualche modo dovranno recepire il messaggio e regolarsi su come agire. Pertanto o trattenere controvoglia un giocatore che vuole riavvicinarsi a casa per firmare l'ultimo contratto importante della carriera, oppure scendere a più miti consigli e lasciarlo partire risparmiando una cifra considerevole su uno stipendio che non è assolutamente basso. Tra le altre cose, le cifre che circolano altrove in merito alla proposta del Benevento non sono assolutamente veritiere. Meccariello considera chiusa la sua esperienza in Romagna e si è accordato con il Benevento per un ingaggio leggermente superiore ai parametri della serie C, che potrebbe subire un notevole incremento in caso di promozione in B.

In pratica, il centrale difensivo originario di Airola ha scelto di scommettere su se stesso e sul Benevento che verrà, sposando in toto il progetto. Toccherà al suo agente, Emanuele Chiaretti, socio di Giovanni Bia nella «Bc Group Agency», aprire una trattativa con la Spal per convincere la dirigenza a lasciar andare il proprio assistito. Nei prossimi tre o quattro giorni si capirà meglio cosa accadrà, quando il procuratore parlerà con Filippo Fusco per capire il da farsi. Qualora l'affare Meccariello dovesse andare in porto, il Benevento fino alla data di partenza per il ritiro non farà altre operazioni in entrata. Bolsius e Benedetti sono state due occasioni colte al volo da Carli, ma se non uscirà prima qualcuno non ci saranno ulteriori innesti.

Il roster è già di per sé abbastanza completo, al netto di quelli che non rientrano nei piani della società. Se difatti il campionato dovesse partire oggi, al Benevento mancherebbero solo un terzino destro da alternare con El Kaouakibi e un altro difensore centrale. Ovviamente non sarà così, perché tutto è in continua evoluzione e ci sono alcune partenze che paiono scontate e verranno adeguatamente compensate. Ma questo non accadrà nell'immediato. Carli ha la strategia ben scolpita in testa. In primis valorizzare i talenti del vivaio, ma prima bisognerà capire quali di loro sono all'altezza di affrontare una campionato di C da protagonisti (come pure da comprimari) e chi invece è consigliabile vada a giocare altrove per maturare.

Alfieri, Talia, Rillo, Sorrentino verranno visionati e valutati in ritiro da Andreoletti e il suo staff ma non saranno i soli. Al vaglio della dirigenza, come papabili, anche altri profili tra cui Viscardi, Masella, Parisi, Riccio e Sena. Molto dipenderà dai ruoli scoperti e dalle referenze raccolte. Carli e Innocenti, che già si sono confrontati giovedì con Palermo, Puleo, De Nigris e gli scout del settore giovanile (Grasso, Imparato, Tortora), terranno una nuova riunione con i responsabili del settore giovanile la prossima settimana per stabilire quali giovani convocare per il romitaggio al «Mancini» e quali mandare a giocare in prestito. Prima però Palermo, Puleo e gli altri si vedranno tra di loro all'«Avellola» per pianificare il futuro.

Da sciogliere il nodo tecnico dell'Under 16 (che alla fine potrebbe portare a un'altra soluzione interna), ingaggiare due preparatori dei portieri (uno per l'Under 17 e l'altro per Under 15 e 16) dopo l'addio di Improta e la promozione di Chiavelli (mentre Zotti pare sia rientrato nei ranghi e continuerà ad allenare gli estremi difensori della Primavera). Nel frattempo sta per essere formalizzata un'altra cessione di un classe 2004 che nell'ultimo torneo ha collezionato 31 presenze con la Primavera giallorossa: si tratta del terzino sinistro napoletano, che può agire anche da quinto di centrocampo, Domenico Valentino, che andrà in prestito alla neopromossa Rg Ticino (serie D, girone A), società piemontese che disputa le sue partite interne a Galliate, in provincia di Novara, nata dalla fusione di Cerano e Romentinese.