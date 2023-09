Il calciomercato si chiude senza botti per il Benevento, ma arriva ugualmente l'ultimo innesto: prelevato dall'Ancona il poliedrico centrocampista 22enne Pierluigi Simonetti, che firmerà un triennale. Complessivamente i colpi in entrata sono nove: con Simonetti pure Bolsius, Benedetti, Meccariello, Pinato, Berra, Agazzi, Marotta e Ferrante, le cessioni sono otto e cioè Tosca, Veseli, Lucatelli, Koutsoupias, Viviani, Letizia, Schiattarella, perché alla fine va via anche Acampora in prestito oneroso per 200 mila euro con diritto di riscatto al Bari. Alla fine resta l'unico calciatore che veniva dato per partente e cioè Tello, e vanno via quelli si pensava dovessero restare anche se fuori dal progetto, ovvero Letizia e Schiattarella. Letizia va in prestito secco in cadetteria alla neopromossa Feralpisalò che gli riconoscerà parte dell'ingaggio da 450 mila euro.

La restante parte (ma non tutta) la tirerà fuori il Benevento sotto forma di buonuscita. Ma il calciatore ha rinunciato anche ad una terza parte dello stipendio per far sì che si chiudesse l'operazione e darsi l'opportunità di tornare a giocare, altrimenti gli si sarebbero prospettati almeno 4 mesi in tribuna dato che sarebbe stato di sicuro messo fuori lista.

Dalla quale sarebbe stato escluso pure Schiattarella, che proprio per questa ragione ha accettato la proposta del Potenza, che milita nello stesso girone del Benevento, che gli ha fatto firmare un contratto biennale. A convincere il giocatore è stato l'incentivo all'esodo poco superiore ai 100 mila euro che il Benevento ha deciso di concedergli (altrimenti non sarebbe mai andato via).

Per il club giallorosso comunque c'è stato un sensibile risparmio sul contratto da 240 mila euro. Schiattarella è stato fortemente voluto da Natino Varrà, ex collaboratore di Foggia in giallorosso, che lo avuto alle sue dipendenze proprio nel Sannio e che oggi ricopre la carica di direttore sportivo del Potenza. Schiattarella, che aveva il contratto in scadenza al 30 giugno 2024, si trasferisce in Lucania a titolo definitivo.

Alla fine solo Tello, che sembrava in procinto di partire, rimane in maglia giallorossa. Il Benevento ha optato per non lasciarlo andare in quanto le offerte che sono pervenute non sono state ritenute all'altezza del valore del giocatore. Per Acampora dopo un timido sondaggio del Brescia si era registrato l'interesse del Bari che aveva provato ha prendere il calciatore in prestito gratuito. Siccome il Benevento aveva già ceduto ai pugliesi Koutsoupias con la stessa formula e senza nulla a pretendere, ha detto no. Poi a pochi minuti dal gong la nuova offerta del pari che ha accontentato il Benevento.

Quanto a Tello invece, c'è stata una lunga e articolata discussione con la Reggiana, rimasta unica interlocutrice dopo le varie proposte declinate da parte delle altre pretendenti (Pisa, Como e Ascoli su tutte). In primis la Reggiana ha offerto trecentomila euro, con la possibilità di accostargli il 30% sulla futura rivendita. Il Benevento ha rifiutato. Poi in un successivo incontro nella trattativa è stato inserito l'attaccante Adriano Montalto che sarebbe dovuto andare al Benevento a titolo definitivo in cambio del prestito di Tello (al quale sarebbe stato prolungato il contratto visto che è a scadenza) in modo che il Benevento avrebbe mantenuto la proprietà del cartellino del colombiano.

Il club sannita però dopo averci riflettuto non ha accettato neppure questa seconda ipotesi e per questa ragione non se ne è fatto più nulla: con Marotta, Ferrante e Sorrentino già in organico non serve una quarta punta centrale visto che Andreoletti adotta il 4-3-3 e quindi gioca con un solo interprete là davanti.

Questa sera intanto rifinitura sul sintetico del campo sportivo comunale Ambrosini di Venticano, la squadra poi andrà in ritiro all'Hotel Europa sempre a Venticano e partirà per Torre del Greco alle 10.30 di domani, il giorno stesso della partita.