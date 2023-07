Secondo step di visite mediche ieri mattina per il Benevento. Dopo le comparse di Kubica, Karic, Pastina, Masciangelo, Benedetti, Lucatelli e Capellini nella mattinata di lunedì, ieri è toccato a Camillo Ciano, Alberto Paleari, Hamza El Kaouakibi, Mattia Viviani, Gabriele Moncini e Andrès Tello sostenere le visite mediche di rito. Di buon mattino i calciatori si sono sottoposti ai controlli allo stadio Vigorito per poi recarsi presso il Centro Ditar di Contrada Piano Cappelle, accompagnati in van, per ulteriori check.

Visite di rito anche per parte dello staff di mister Andreoletti, ovvero il preparatore atletico Andrea Molteni, il vice allenatore Vincenzo Cammaroto e il riatletizzatore Adriano Bianchini. Matteo Andreoletti ha preso possesso del suo ufficio all'antistadio Carmelo Imbriani, dove ha tenuto le prime riunioni con il vice Cammaroto, il preparatore dei portieri Chiavelli e il match analyst Bertorelle. Al lavoro anche i magazzinieri del club che hanno già consegnato il nuovo materiale tecnico griffato Nike: pantaloncino nero e canotta rossa da allenamento e pantaloncino nero e t-shirt nera da rappresentanza. In mattinata si è sottoposto a controlli anche il centrocampista, classe 2004, Riccardo Rossi che potrebbe quindi rientrare nell'elenco dei convocati per il ritiro.

Qualche giorno fa si sono già sottoposti a controlli i giovani Nunziante, Carfora, Talia, Alfieri, Rillo, Agnello e Perlingieri. Attesi in giornata gli altri «big» Letizia, Schiattarella, Koutsoupias e Improta e il giovane difensore Viscardi; per Bolsius visite già effettuate alla firma quindici giorni fa. Veseli usufruirà di qualche giorno in più di vacanza visti gli impegni con la Nazionale. Terminate le visite mediche, venerdì, sabato e domenica la squadra si allenerà all'Imbriani prima della partenza per Roma.

Operativo fin dalla mattinata allo stadio anche il direttore tecnico Marcello Carli insieme al collaboratore Andrea Innocenti. Telefono sempre acceso per restare vigile sul mercato in entrata e in uscita e primi colloqui con i calciatori che fanno più gola come Paleari, Viviani, Acampora, Moncini e Ciano. L'ex Spal è cercato da Reggiana e Modena e piace a Bari e Venezia. Per il fantasista di Marcianise ha effettuato un sondaggio il Bari, offrendo delle contropartite tecniche al club giallorosso. Il ds dei galletti, Ciro Polito, ha messo sul piatto i difensori Celiento ('94) e Perrotta ('94), il centrocampista D'Errico ('92) e la punta Simeri ('93), profili però non graditi a Carli. Il dirigente vorrebbe trattenere Ciano, ma non gli ha ancora offerto formalmente il prolungamento di contratto, perché ha intenzione prima di capire le intenzioni del ragazzo. Nel frattempo il Bari ha chiuso l'arrivo dello svincolato Jérémy Ménez. I pugliesi tengono d'occhio anche Alberto Paleari come possibile sostituto del partente Caprile. Chi ha tanto mercato in B è Andrès Tello che piace a Parma, Venezia, Cremonese, Spezia e Pisa.

Anche il club nerazzurro, come il Bari, potrebbe proporre dei calciatori al Benevento, come il difensore Antonio Caracciolo ('90) e il centrocampista Giuseppe Mastinu ('91).

Intanto nella sede di via Santa Colomba si lavora costantemente per perfezionare gli ultimi dettagli della campagna abbonamenti che verrà lanciata a giorni; anche i giardinieri sono al lavoro sul manto erboso del Vigorito. Dopo lo svincolo dal Benevento, l'attaccante Diego Farias è stato sondato dall'Hellas Verona e dallo Spezia. Il preparatore dei portieri Arcangelo Vigliotti e il preparatore atletico Aldo Reale, terminata l'esperienza nel Sannio, ripartono da Cosenza, nello staff del neo tecnico Fabio Caserta, con il quale hanno lavorato in giallorosso.